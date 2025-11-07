La Feria de la Salud de Cádiz se vuelca en el público escolar

Cádiz celebra durante la jornada de hoy la II Feria de Promoción de la Salud y el Bienestar, una iniciativa municipal que en sus primeras horas se está volcando fundamentalmente en el público escolar. Y es que alrededor de 800 estudiantes de sexto de Primaria, pertenecientes a 22 centros educativos de la capital gaditana, son los protagonistas de esta cita con la salud personal y pública que se celebra en la plaza Erytheia de Cádiz, en los terrenos de los antiguos cuarteles de Varela. Un cambio de ubicación el de esta feria, que el año pasado se celebró en la plaza de España, que en principio parece acertado al quedar las distintas carpas y actividades en un entorno más agrupado y unitario.

La implicación de este nutrido grupo de escolares está siendo muy activa y participativa. Las carpas informativas, los talleres, el área de juegos y las actividades concienciación han estado repletas de público. Los menores han escuchado con suma atención las explicaciones recibidas en cada uno de los 'stands', al tiempo que han participado en los juegos o en las actividades propuestas en muchos de estos puntos, como por ejemplo aprender las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar: un juego hoy a través de un muñeco que pueden servirles el día de mañana de cara a alguna emergencia que les pueda surgir.

Circuito para conocer mejor las dificultades de movilidad de las personas en silla de ruedas. / Lourdes de Vicente

Y es que la prevención es el motor principal de esta feria. Las distintas entidades, colectivos y asociaciones relacionadas con la salud se vuelcan también en sus puntos informativos para informar de su trabajo con pacientes y familiares y, de paso, para señalar los puntos básicos de actuación ante la enfermedad o cómo prevenirla. Así, por la cercada plaza gaditana se reparten entidades como, entre otras, Cruz Roja, Salus Infirmorum, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación de Esclerosis Múltiple, Colegio Oficial de Psicólogos de Cádiz, Proyecto VidaOn, Colegio Oficial de Logopedas, Alcer, Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Afemen, la asociación Trébol de Corazones, Agadi, Asociación de Lupus, Asociación Derecho a Morir Dignamente, Madre Coraje, Asociación de Espina Bífida, Tierra de Todos y Fundación Don Bosco.

Pero la feria aspira a ser algo más que un escaparate de vida saludable. En el horizonte también se encuentra el bienestar como sociedad y el cuidado del medio ambiente como una de las mejores herramientas para mantener la salud global del planeta. Información sobre parques naturales, senderos para hacer rutas, huertos ecológicos tiene su hueco en esta feria, donde distintas ONG se dedican también a informar de su labor en beneficio de las personas en riesgo de exclusión social, un facto que incide, y mucho, en la salud de la ciudadanía.

Uno de los puntos informativos de la II Feria de la Salud de Cádiz. / Lourdes de Vicente

Incluso la Policía Local de Cádiz cuenta con amplio espacio en el que se imparten nociones de tráfico y seguridad. Un buen puñado de patinetes sin motor sirven de vehículos para adquirir conocimientos, al tiempo que se aprende a manejar este cada más usado método de desplazamiento que cuenta con unas normas propias de seguridad que, en una ciudad como Cádiz, no siempre se cumplen de manera efectiva. Y junto a este circuito, otro más pequeño en el que los menores se sientan en una silla de ruedas y conocer de primera mano las dificultades de movilidad urbana que se encuentran las personas que hacen uso de este dispositivo.

Y mientras los escolares gaditanos se empapaban de cómo caminar en el futuro hacia una sociedad más saludable y sana, un buen grupo de adultos hacía ejercicios al ritmo de la música frente al escenario situado en un rincón de la plaza. Una Feria de la Salud volcada en el público joven pero que también dedica atención a otros colectivos y a la ciudadanía en general. Tras cerrar sus puertas a las dos de la tarde para un pequeño descanso, la feria estará nuevamente activa en horario de tarde: desde las cinco hasta las ocho.