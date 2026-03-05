FEGAMPA se queja de la campaña del Ayuntamiento de Cádiz en favor de la educación pública

La federación de asociaciones de madres y padres de colegios concertados de Cádiz Fegampa ha mostrado públicamente su disconformidad por la campaña realizada por el Ayuntamiento de la capital en favor de la educación pública. En una carta firmada por su presidente, Pedro Pablo Reynoso, el colectivo ha exigido que se haga publicidad de "todos los centros de Cádiz y sean las familias las que opten por una u otra, y si no se hace de esa forma, mejor destinemos ese dinero a becas y combatir el absentismo escolar, por ejemplo, que es mucho mejor que dividir a una ciudad por la educación".

Esta federación ha denunciado "esta división de la ciudad" a causa de esta campaña, ya que "en Cádiz existen 14 centros concertados-públicos que dan una educación regida por los mismos parámetros que la educación pública, en zonas tan diversas como Puntales, La Viña, Santa María o la Avenida, y decir que una tiene valores y otra no por parte de nuestros regidores públicos, tal como dice el anuncio presentado en esta semana, no creemos que sea ni bueno para la educación ni bueno para la ciudad".

Fegampa ha defendido que la libre elección de centro por parte de las familias es "un derecho constitucional". Ante esto, ha asegurado que "deben coexistir tanto una como otra opción. Así está establecido y, por lo tanto, no se debe poner ningún gobierno municipal ni a favor de una ni a favor de otra y si se abre un proceso de escolarización, el Ayuntamiento de Cádiz debe hacer visible a todos los centros y que sean las familias las que elijan, no solo favorecer a una parte de ella, como ocurrió en el pasado y tristemente se vuelve a repetir con el actual Gobierno municipal".

Junto a esto, también ha argumentado que "da la casualidad que el porcentaje de escolarización en Cádiz capital no muestra lo que se nos quiere hacer ver y es la escuela concertada-pública la que recibe la gran mayoría del alumnado en la educación obligatoria".

¿Una educación de la Edad Media?

Fegampa recuerda que "hace unos cuantos años con el anterior gobierno municipal, se vivieron momentos de discriminación y división de las familias gaditanas en función de la elección del colegio o instituto donde desean matricular a sus hijos e hijas. Si elegías escuela pública, púes apostabas por la democracia, la inclusión, la igualdad, la libertad, etc….., en cambio, si te decides por la concertada-pública más o menos que estas llevando a tu hijo o hija a la elección de una educación de la Edad Media".

"Como dice un anuncio de un sindicato al que pertenecía el anterior regidor de la ciudad, 'que no se inventen cuentos', ya que estamos hablando de un derecho constitucional (artículo 27) la libre elección de centro por partes de las familias.