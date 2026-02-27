El Ayuntamiento de Cádiz se vuelca con la educación pública

El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido volcarse con la escuela pública. Tanto, que el alcalde, Bruno García, ha anunciado este viernes acuerdos e inversiones sin precedentes en la colaboración municipal, pese a que durante ocho años gobernara Adelante.

En primer lugar, ha anunciado Bruno García una especie de alianza con la Flampa Gades para que la campaña de escolarización en la escuela pública "sea por primera vez financiada por el Ayuntamiento", con el objetivo de dar "visibilidad a los colegios públicos de la ciudad" frente a la otra modalidad educativa, la de los conciertos con empresas, fundaciones o entidades privadas.

"Vamos a gobernar para todos, lo dijimos en campaña y lo vamos a cumplir", ha aseverado el alcalde tras confirmar esta implicación municipal que ya avanzó semanas atrás.

Obras en el CEIP Celestino Mutis

A renglón seguido de anunciar esta campaña con fondos municipales, el alcalde ha informado también de la aprobación de un nuevo proyecto para acometer obras en el CEIP Celestino Mutis. Según ha precisado, se trata de un proyecto cuya licitación quedó desierta y que ha sido ampliado para iniciar ahora un nuevo concurso público que permita contratar a alguna empresa que ejecute los trabajos. En concreto, ha indicado que se trata de un proyecto de "incorporación de protección solar" al colegio del barrio de San Carlos, destinando un total de 82.691 euros y estando previsto un plazo de ejecución de tres meses.

Ha comentado García que las rejas de las ventanas de este centro educativo "se encuentran en muy mal estado y se van a sustituir por otras de carpintería de aluminio de lamas orientables con el objetivo de oscurecer los espacios interiores", al mismo tiempo de que habrá una reducción de la entrada de carga térmica al interior debido a la radiación solar, con el consiguiente ahorro energético.

A este respecto, ha recordado el alcalde el compromiso adquirido de dotar al presupuesto de 2026 con una partida de 1,2 millones de euros para realizar obras en los colegios de titularidad pública, lo que supone un incremento de más del 600% con respecto a las partidas que se venían gastando hasta ahora. Un aumento importante de la inversión que va a dar lugar a la tramitación de muchos proyectos por parte de la Junta de Gobierno Local.

De hecho, el pasado viernes aprobó también este órgano la modificación y ampliación de otro proyecto que también había sido licitado sin recibir ninguna oferta. En ese caso se trató del Fermín Salvochea, que arrastra una actuación pendiente desde la Edusi y que se centra en la construcción de una cubierta en el escenario ubicado en el patio del centro educativo, así como la sustitución de persianas y la reconstrucción de dos escaleras de acceso. Todo ello con un presupuesto de 55.441 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.