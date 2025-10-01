Fegadi apuesta en Cádiz por el empoderamiento de las mujeres con discapacidad

Fegadi Cocemfe (Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) ha celebrado con gran éxito la V Jornada 'Red de poder. Mujeres que inspiran: el camino hacia la autonomía', un espacio de encuentro y reflexión que reunió en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz a mujeres con discapacidad, profesionales y representantes institucionales. La valoración de esta edición ha sido muy positiva, destacando el alto nivel de participación y el compromiso compartido por avanzar en la igualdad real.

Durante la jornada se desarrollaron talleres prácticos como 'Capacitadas para liderar', impartido por la pedagoga y psicoterapeuta Ana Magallanes, y 'Movimiento con poder', conducido por la profesora Elena Seija Solari, que apostaron por el empoderamiento desde la autoconfianza, la expresión corporal y la conexión personal. Además, la mesa de experiencias 'Mujeres que inspiran' permitió visibilizar testimonios de superación y liderazgo que refuerzan el papel protagonista de las mujeres con discapacidad en la sociedad.

La clausura corrió a cargo de autoridades autonómicas y de Fegadi Cocemfe, que resaltaron la importancia de seguir generando espacios de participación e inclusión. Desde la organización se señala que esta jornada "ha supuesto un paso más en el camino hacia la autonomía y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad".

El programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo es desarrollado en Fegadi Cocemfe, en el marco del programa Incorpora de la Fundación 'La Caixa' en convenio con Cocemfe nacional, con el objetivo de fomentar el empoderamiento de las mujeres con discapacidad a través de la inclusión social y laboral.