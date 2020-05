"Que la fase 1 evolucione bien depende de todos nosotros, de la responsabilidad de la gente"

Los gaditanos se están portando de forma muy cívica en el inicio de la desescalada, tras cerca de dos meses de obligado confinamiento. Es cierto que se ven casos, demasiados a veces, de personas que salen a la calle sin las necesarias medidas de seguridad y que ignoran la obligación de mantener los dos metros de separación, como medida sanitaria, pero según los datos que se manejan en la Subdelegación de Gobierno, atendiendo a los controles realizados por las distintas fuerzas de seguridad, las infracciones son muy limitadas.

"Creo que la gente está respondiendo bien, está siendo muy responsable. Hemos salido por fin a la calle muchos con temor. El primer día después de cerca de dos meses de confinamiento es lógico que en ciudades como Cádiz se llenase de personas el Paseo Marítimo y que esta situación visualmente nos alarmase, pero en líneas generales se han cumplido las normas", destaca a este diario el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco.

En este sentido llama la atención sobre el limitado número de denuncias que se han impuesto a los infractores. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional no tienen un afán recaudatorio. Por el contrario, se busca el diálogo con la persona que se ha localizado incumpliendo las normas afín de explicarle la necesidad de respetarlas. Se tiene también especial cuidado por cuanto se pueden dan casos de la presencia de menores "a fin de nos ser duros en la conversación". "Se advierte a la gente y la gente lo respeta".

Con todo, José Pacheco tiene muy claro que para el buen desarrollo de las siguientes fases de la desescalada la colaboración ciudadana es esencial. "La buena evolución de la fase 1 dependerá de todos nosotros y en concreto de la responsabilidad de la gente, de la capacidad de hacernos cada uno responsables de una situación tan especial", especialmente "ahora que se comienza a abrir la mano".

El subdelegado es consciente de que no hay recursos humanos suficientes para constatar, caso por caso, si todos los viajes están justificados. Aunque sí se harán, como siempre en estos casos, los controles aleatorios. En este contexto, Pacheco, destaca que "no podemos tener a un policía o guardia civil por cada persona que circule por las carreteras de la provincia para ver si cumple con la normativa o no, y menos aún ahora, en pleno desconfinamiento".