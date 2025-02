Las familias numerosas que vienen a Cádiz de viaje prefieren los apartamentos turísticos a los hoteles

Cádiz/Es inevitable saltarse los datos científicos y estadísticos que indican que Andalucía, y más concretamente Cádiz, se posiciona como uno de los destinos preferidos por las familias para sus vacaciones en 2025. Según el XII Estudio de Turismo Familiar de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), las familias españolas incrementarán su gasto en viajes durante este año, priorizando destinos que ofrezcan experiencias adaptadas a sus necesidades. Las familias buscan, cada vez más, destinos no masificados y alojamientos como las viviendas turísticas (VUT) que, con su mayor capacidad y precios competitivos, les permiten disfrutar de más espacio, comodidad y ahorro.

Las razones son obvias aunque puedan provocar el rechazo del sector hotelero, a pesar de que son pocos los que ofrecen en Cádiz habitaciones familiares que hagan posible acoger a familias de más de cinco miembros sin la necesitad o la imposición de coger dos habitaciones, con lo que los gastos se multipican de manera disparatada y provocan que una familia de este volumen tenga que plantearse si se puede o no se puede viajar este año.

En cuanto a huír de las masificaciones aparecen también razones obvias, ya que encontrar mesa en un restaurante o en una cervecería para más de cuatro personas se convierte en buena parte de las ocasiones en una misión imposible. En ocasiones obilga a tener que reservar con muchísimo tiempo de antelación una comida o una cena y hay que olvidarse de los planes o cambios de última hora. Y no digamos para los propios empleados de estos bares, ya que se encuentran en ocasiones con problemas para conjugar los espacios de sus locales para encontrar sitio suficiente para reunir a familias que superen un cierto número de miembros.

De ahí que las familias numerosas se han tenido que buscar las "papas" para hallar una forma para no tener que renunciar a los viajes a lo largo del año y, a la vez, no tener que pagar el doble que cualquier familia y sentirse "condenados" por el sistema por el hecho de tener más miembros en la familia al estar considerados familias numerosasa, ya sean de carácter general, y no digamos las de carácter extraordinario.

Así, “las viviendas turísticas son clave para el desarrollo del turismo familiar en Andalucía; ofrecen una experiencia única que combina confort con una contribución directa a las economías locales”, señala Juan Cubo, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA PRO).

Un motor económico para los comercios locales

El impacto de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) va más allá del ámbito familiar, según estiman desde esta asociación. "Este tipo de alojamientos apoyan de forma directa al comercio local: supermercados, hostelería, pequeñas tiendas y negocios de proximidad que se benefician del consumo diario de los visitantes".

En 2023, uno de cada tres turistas que llegaron a Cádiz optó por alojarse en una VUT, generando un gasto promedio de 1.076 euros por visitante, además de crear más de 20.000 empleos directos en Andalucía, siempre atendiendo a las cuentas y cálculos con los que se manejan en esta Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía.

El destino que lo tiene todo

Cádiz, tanto su capital como la provincia, así como el resto de Andalucía, ofrecen un entorno ideal para el turismo familiar: playas, parques naturales, ciudades y tradiciones que gustan tanto a adultos como a niños. El impulso al sector de las viviendas turísticas refuerza esta oferta, según la citada asociación, "proporcionando un marco accesible y sostenible para las familias que desean disfrutar de la región al máximo".

“Este auge del turismo familiar supone una gran oportunidad para Andalucía y para las viviendas turísticas, que se han convertido en un motor económico clave y un aliado fundamental para las familias”, añade Cubo.

Según datos de la Junta de Andalucía, durante el segundo trimestre de 2024, el 27,7% de los viajeros que visitaron la comunidad andaluza, utilizaron apartamento, piso o chalé para alojarse y disfrutar de sus vacaciones.

“Las VUT ofrecen a las familias una solución alojativa ideal que no ofrecen otras tipologías alojativas. Por este motivo el 47% de las familias que las eligieron como modalidad alojativa en sus vacaciones, no habrían elegido ese destino si no existiera esa tipología” concluye el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía.