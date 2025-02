La falta de una enfermera en un la UVI de un hospital como el Puerta del Mar de Cádiz aumenta un 7% la posibilidad de que se muera uno de sus pacientes

Cädiz/Han decidido que ya basta de mensajes políticos o argumentos de libro que ya aburren al ciudadano de a pié. Para eso están los políticos pero nunca los trabajadores ni sus representantes si estos defienden sus intereses con honestidad y poniendo al paciente siempre por delante de cualquier reivindicación.

Este lunes querían empezar la semana con una concentración casi como cualquiera de otras tantas que llevan a cabo a lo largo del año para denunciar que el sistema público de sanidad es “nefasto” y que está en peligro.

A eso le añaden que los pactos que firmaron los que ahora gobiernan en San Telmo ya no les parecen tan buenos ni solventes y han optado por no aprobar ni uno, siempre según sus testimonios.

Pero esta vez dieron un paso más y no sólo porque el personal de seguridad les obligó a salirse del recinto hospitalario, sino porque dieron cifras. Recordaron que han aumentado las agresiones a los sanitarios por parte de unos pacientes hartos de la misma situación, hartos de que sus seis meses de espera para una revisión se conviertan en un año o que tengan que esperar 15 días para que su médico de familia les mire la garganta o les recete un antibiótico.

Llevaban casuística y cifras que es lo que sí puede que llegue de manera más directa al usuario, al enfermo que es el que termina por pagar el pato de todos esos pactos “inclumplidos” desde la Junta de Andalucía y por el hecho de que todos los millones que tocaba repartir para cubrir las necesidades de la sanidad pública hayan terminado por ir a parar a la privada y a las empresas farmacéuticas.

Esto lo decían a boca llena no un sindicato ni dos ni tres. Todos parecian estar unidos casi como nunca y todos juntos, cada uno con su peto de distinto color y logo, para denunciar que había llegado el momento de poner pie en pared. Para ello buena parte de los sindicatos con representación en el Puerta del Mar han iniciado una campaña con la que están visitando provincia por provincia. Este lunes tocó Cádiz, pero ahora toca Huelva y luego Sevilla, donde, desde ya, adelantan que están organizando una gran manifestación para poner todas las cartas sobre la mesa para demostrar que sus reivindicaciones van más allá de ese mensaje político.

Así, con esta movida quieren concienciar a los trabajadores de la “nefasta situación del sistema sanitario público que afecta no solamente a los trabajadores sino también a los ciudadanos”, según palabras de Antonio Macías. responsable regional de Sanidad de UGT de Andalucía.

Esta situación de “peligro” afecta ya a los niveles. “el acuerdo de atención primaria no se cumple, la atención hospitalaria, las pruebas diagnósticas, las consultas de medicina, de enfermería...”.

Estrés en el personal

Así, según Macías, el personal sanitario está estresado porque ve que no llega. “Ven que no pueden dar el servicio que se merecen loos ciudadanos y evidentemente eso lo notan. Ellos con un estrés tremendo y los ciudadanos que también están viendo cómo no se les atiende en condiciones”.

La situación parece, si no apocalíptica, si al extremo:“No se hacen contrataciones. Partimos de 20.000 personas que estaban eventuales hace ya unos años, pasamos a los 12.000, luego a los 7.000 y ya creo que ha quedado en menos de 3.000. Es evidente que se han perdido más de 17.000 sanitarios en ese camino”.

Las consecuencias directas de la falta de personal

Y ya puestos a dar cifras, José Sánchez, del sindicato Satse, dejó caer ante los periodistas que se manejan con un estudio en el cual se asegura que por cada enfermera que falta en la UVI de un hospital, hay un 7% más de pro babilidades de que se muera uno de los pacientes que se encuentran en ese momento en esa UVI.

“Y los mismos estudios se podrían hacer sobre la falta de un celador, de un auxiliar de enfermería, de lo que sea, y no digamos si faltan los médicos, que faltan. Sánchez asegura que estudios como éste demuestran que la falta de profesionales repercute en la morbimortalidad de los pacientes. Por eso estamos aquí: por esos usuarios, a los que queremos concienciar de que todo va a peor y que estamos aún a tiempo de revertir la situación”.