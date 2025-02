Las agresiones a sanitarios en la provincia de Cádiz aumentaron un 73% durante 2024

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha alertado del nuevo incremento registrado en los casos de agresiones al personal del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz durante el año 2024. Así, durante el año pasado se registraron un total de 343 agresiones en la provincia gaditana, casi un 73% más que en 2023. A juicio de SATSE, aunque se han conseguido avances en la prevención y protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad en los últimos años, los datos evidencian que es urgente seguir implementando nuevas medidas en esta materia.

En concreto, según las cifras oficiales del Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC) del SAS, expuestos a los sindicatos durante la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, en 2024 se registraron 1.866 agresiones, 302 más que el año anterior. Por el tipo de agresión, 362 fueron físicas y 1.504 no físicas y en el 80 por ciento de los casos las víctimas son el personal sanitario.

Por provincias, Sevilla lidera el número de ataques con 479 (101 físicas y 378 no físicas), seguida de Cádiz con 343 (61 físicas y 282 no físicas), Málaga con 318 (69 físicas y 249 no físicas), Granada con 193 (45 físicas y 148 no físicas), Córdoba con 162 (36 físicas y 126 no físicas), Almería con 161 (20 físicas y 141 no físicas), Jaén con 144 (24 físicas y 120 no físicas) y Huelva con 66 (6 físicas y 60 no físicas).

Estas cifras son, según SATSE, solo una parte visible de este problema, casos que se denuncian y que llegan a hacerse públicos, pero son muchas lasagresiones que enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios dejan sin denunciar y, por tanto, no pueden cuantificarse oficialmente.

El aumento de las agresiones, tanto verbales (amenazas, insultos, descalificaciones) como físicas (empujones, puñetazos), es motivo de gran preocupación para los profesionales sanitarios, especialmente para las enfermeras y enfermeros, debido a su contacto cercano y continuo con los pacientes y sus familiares.

ACCIONES NECESARIAS

Para el Sindicato de Enfermería las cifras de agresiones dejan claro que es urgente seguir implementando medidas preventivas y disuasorias para evitar las agresiones y garantizar que los profesionales agredidos reciban atención y apoyo.

Entre otras, SATSE reclama la puesta en marcha definitiva del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, constituido en septiembre de 2023 pero aún en proceso de tramitación. Este órgano consultivo se encargará de la vigilancia y análisis de las causas de las agresiones, permitiendo identificar tendencias y elaborar propuestas de intervención y promoción de la investigación.

Asimismo, el sindicato demanda la elaboración de un mapa de agresiones para identificar los centros, servicios y unidades con mayor riesgo, priorizando las intervenciones y revisando las condiciones de seguridad de los centros sanitarios.

En la misma línea, SATSE insta a acelerar la tramitación de la Ley de Autoridad de Profesionales del SSPA, anunciada hace más de un año. Esta ley establecerá un régimen sancionador para los usuarios del SSPA, con sanciones económicas proporcionales al daño causado y acciones para la protección jurídica y material de los profesionales, así como actuaciones de apoyo.

Estas y otras medidas, sostiene la organización sindical, son esenciales para garantizar que las agresiones a los profesionales de la Sanidad no queden impunes, en un contexto de aumento tanto en el número como en la gravedad de los casos de violencia.

Por último, SATSE concluye recordando a la ciudadanía que los profesionales sanitarios no son responsables de las deficiencias del sistema, al contrario, son a menudo víctimas del deterioro de la Sanidad Pública y están haciendo todo lo posible para que esto no repercuta en la atención y cuidados. Por ello, el Sindicato de Enfermería apela a mantener una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares.