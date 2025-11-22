“Falla es el compositor español más importante de la historia reciente”

A un día de su clausura, el 23 Festival de Música de Cádiz acoge hoy el estreno absoluto de ‘Falla imaginado’, el proyecto con el que el pianista y compositor Moisés P. Sánchez rinde tributo al universal compositor gaditano. Será a las 18.00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica. El pianista madrileño estará acompañado en el escenario por Ana Valderrama (violín) y Pablo Martín Caminero (contrabajo). Su obra El programa está integrado por la obra de Sánchez ‘Suite imaginada’ y por adaptaciones de algunas obras de Falla, como los ‘Nocturnos’ o la ‘Mazurka’.

Pregunta.–¿Qué es ‘Falla imaginado’?

Respuesta.–Es un proyecto que consta de dos partes diferenciadas. Una es una suite original en cuatro movimientos, compuesta por mí e inspirada y basada en la sonoridad de Falla, más que en la música de Falla; y luego se trata de revisitar ciertas obras de Falla desde mi estética, que comprende tanto formación clásica como de jazz y de rock. Al final, en esencia, es trabajar la música de Falla y tratarla como si fuera una canción, con el bagaje, digamos, de un músico de jazz y de un compositor también clásico.

P.–¿Es hacerlo de alguna manera contemporáneo?

R.–Bueno, efectivamente. Tiene muchas sonoridades del siglo XXI porque es el siglo en el que vivo. A mí me parece que este prisma es interesante para honrar la música de Falla, porque gente ortodoxa, intérpretes especializados en Falla que tocan las obras tal y como son, y las honran desde ese punto de vista, hay muchos. Entonces, lo que tengo en particular es la formación en varios mundos que pueden aportar una perspectiva personal y distinta sobre esa música.

P.–El homenaje es un poco más amplio, porque incluye también un concierto para piano y orquesta que estrenará en abril en Bilbao.

R.–Efectivamente, y hay guiños a la suite en este concierto para piano y orquesta. Para mí, como músico que no está en el circuito clásico de una manera perenne, que no es estrictamente un intérprete clásico, haber conseguido este estreno con la Sinfónica de Bilbao es realmente un hito en mi carrera del que me siento muy orgulloso. Y, además, me parece muy bonito hacerlo con el compositor español más importante; no sé si de nuestra historia, pero sí de la historia reciente.

P.–¿Podrá escucharse ese concierto alguna vez en Cádiz?

R.–Bueno, me encantaría. Sabes que las programaciones de las orquestas se realizan con mucha antelación, y que el año que viene es el año Falla... Ojalá, para mí sería increíble poder pasar ese concierto a Floristán, a Noelia Rodiles o a Josu de Solaun, gente a la que admiro y que son amigos; ojalá lo encuentren lo suficientemente interesante. O que lo pueda tocar yo mismo con otras orquestas.

P.–Este trabajo de revisitar a otros compositores ya lo ha había hecho antes, pero nunca con un autor español. ¿Por qué Falla?

R.–En mi casa se escuchaba mucho a Falla cuando yo era pequeño. Y nunca había trabajado con material de alguien de mi país, y ahí me sentía con una deuda pendiente. Al ver que era su 150 aniversario, lo hablé hace un par de años con mi manager y vimos que había una vía para hacer un proyecto interesante. Y, realmente, yo me siento muy a gusto con Falla. Independientemente de que confluyan los aniversarios, uno se tiene que sentir a gusto con el material que trata, porque si no, se nota mucho que no lo sientes con pasión. Y una de mis obras preferidas es ‘Noches en los jardines de España’, que me parece una pasada de obra y de la que soy un enamorado, sobre todo del primer movimiento.

P.–Defíname a Falla y la trascendencia de su obra.

R.–Para mí, desde luego es una persona que internacionalizó España, que tuvo contacto con grandes compositores como Ravel, Debussy o Stravinsky. En cuanto a su obra, aunque más modesta a nivel de cantidad, se asemeja bastante en esencia a Bartok: me voy a fijar qué hay en mi tierra, qué hay en lo popular, qué hay en las gentes del pueblo, y ese aspecto me parece muy importante. Estoy muy de acuerdo en que en el folklore, en lo popular, se ancla una riqueza musical que, evidentemente, atrajo a Falla y a otros muchos compositores. A mí Falla me parece uno de los máximos exponentes que tenemos en nuestro país.

P.–¿Por qué ha escogido esta formación, un trío musical, para su proyecto?

R.–Más que la formación, ¿por qué las personas que conforman esta formación? Buscaba un instrumento solista, que no fuera yo, y que se asemejara más al canto... Entonces, le di vueltas al metal, al viento, pero al final me decanté por el violín y por Ana Valderrama, que es una excelente intérprete de la parte más clásica. Y si el piano está en el centro, como en un equilibrio, hacia el otro lado, el contrabajo y Caminero me ofrecían soporte armónico, improvisación, a la vez que técnica clásica que la tiene porque estudió cuatro años en Viena. Así, el piano ejerce de bisagra y los arreglos pueden girar hacia mi mundo, más amparado en el jazz y en la música contemporánea, o hacia el mundo más ortodoxo. Eso era lo que yo buscaba, esa complementariedad.