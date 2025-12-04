La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA organiza una subasta a beneficio de Autismo Cádiz

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz (UCA) ha puesto en marcha una subasta solidaria de obras de arte cuya recaudación irá destinada de forma íntegra a la asociación Autismo Cádiz. La iniciativa surgió del equipo decanal del centro, y ha contado con el impulso fundamental del profesor e investigador Manuel Larrán Jorge, quien no solo respondió a la propuesta de donar una obra, sino que movilizó a más artistas gaditanos pertenecientes a la Asociación La Máquina Creativa de Puerto Real, para que se sumaran a la causa.

En total, una veintena de cuadros serán subastados entre los días 10 y 18 de diciembre. Durante ese periodo, estarán expuestos en el vestíbulo de la facultad. La subasta, que se iniciará con los precios de salida de las obras de forma visible, se realizará de forma online, garantizando en todo momento la protección de datos de los participantes. El 19 de diciembre se darán a conocer los resultados y las personas ganadoras de cada una de las piezas.

Susana Fernández, decana del centro, ha expresado su profundo agradecimiento a los artistas participantes, “que han donado su trabajo y su talento para esta buena causa”, y ha subrayado que el proceso de donación será directo desde quien adquiera la obra de arte a la asociación, sin intermediarios ni plataformas externas.

Aunque la subasta está abierta a toda la sociedad, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se hace un llamamiento especial a la comunidad universitaria para que se implique y colabore en esta iniciativa solidaria.