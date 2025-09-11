Reconocimiento a la excelencia de Autismo Cádiz en la atención a personas con autismo y sus familias

Este viernes, Autismo Cádiz recibirá el Sello EFQM 400, convirtiéndose en una de las más de 300 organizaciones españolas referentes en Gestión 5.0. Con este reconocimiento, certifica que trabaja con un modelo de organización basado en la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, preocupado por potenciar el talento y por mejorar la comunicación con sus grupos de interés, entre otros aspectos.

Este reconocimiento internacional ha sido concedido por el Club Excelencia en Gestión, asociación multisectorial sin ánimo de lucro que acompaña a las organizaciones a transformar su gestión para mejorar sus resultados y reconocer sus avances, junto a EFQM. Ambas partes llevan ya más de 30 años trabajando en conjunto con el fin de mejorar la competitividad de empresas, instituciones y entidades a través de una metodología que apuesta por implantar estrategias flexibles y adaptables a los onstantes cambios a los que se enfrentan.

La entrega de este reconocimiento tendrá lugar este viernes, a las 11.55 horas, durante la jornada “Aprender para transformar: Prácticas Excelentes del Tercer Sector”, que se realizará en la Sala Lequerica, en el Aulario La Bomba, de la Universidad de Cádiz en horario de 10 a 14:15h. (https://autismocadiz.org/jornadas-aprender-para-transformar/) Autismo Cádiz quiere aprovechar la ocasión de la entrega del Sello EFQM 400 para realizar un acto de reconocimiento que fomente el aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas con otras instituciones y personas que comparten su propósito: mejorar cada día, esforzarse por la excelencia y defender los derechos humanos.

Con esta iniciativa, buscan que sea el comienzo de una práctica continua en el tiempo, promoviendo la colaboración y el aprendizaje mutuo. Para ello, se han invitado a entidades amigas, tanto públicas como privadas, para que puedan conocer y compartir diferentes formas de trabajar dentro del Modelo EFQM, teniendo como objetivo aprender de todos y todas, fortalecer la visión hacia la Excelencia y seguir avanzando en el compromiso de hacer las cosas mejor cada día.