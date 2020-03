–¿Quién es Manuel Rosety?

–Soy un profesor que lleva ya casi 20 años en esta facultad. Empecé con una beca de formación de profesorado y he ido pasando por casi todas las escalas por las que se puede pasar en la Universidad: profesor colaborador, profesor contratado doctor, titular, catedrático. En un momento de mi carrera universitaria me intereso por la gestión.

–¿Pero estudió Medicina en Cádiz?

–Sí soy médico. Hice la especialidad de Medicina del Deporte.

–¿Ha ejercido alguna vez como médico?

–He ejercido alguna vez. He hecho alguna cosa pero poca. He centrado mi profesión en la Universidad.

–¿Qué edad tiene?

–43 años

–¿Y qué hacía Rosety antes de ser decano?

–Era director del departamento de Medicina. Eso en la parte de gestión, y luego daba mis clases. De hecho he dado clases de casi todas las asignaturas del departamento pero ahora estaba llevando el tema de Medicina del Deporte y Medicina Subacuática y Medicina de Familia.

–Últimamente la UCA sale demasiado en los papeles por asuntos turbios como el robo en el Inibica.

–Creo que la Universidad debe estar siempre al servicio de la sociedad, por lo que pienso que su presencia debe ser importante. Desafortunadamente a veces salen más noticias de un tipo que de otro. Por nuestra parte nuestra facultad va a intentar proyectar todo lo que haga. Soy partidario de que debemos contar a la sociedad todo lo que se está haciendo de puertas para adentro . A veces lo que no se cuentan parece que no existe.

–¿Cómo ha sido Micó como contrincante en las elecciones?

–Juan Antonio es una persona con altísimas capacidades. De hecho ha sido vicerrector de investigación y creo que pertenece al segundo grupo en importancia en investigación dentro de la Universidad. No es ninguna tontería. Es una persona con una gran capacidad de gestión y de trabajo. El mismo día hablamos y queremos sacar adelante proyectos de manera conjunta.

–¿Y la implicación del alumnado en el proceso electoral?

–Los estudiantes de Medicina se implican y a la vista está que la participación ha sido alta. Como profesor entiendo que el estudiante es el motor de la Universidad y siempre he tenido una relación con ellos de puertas abiertas. Aquí estoy para ayudarles.

–¿Llega con ganas de dejar huella?

–Vengo a luchar, a implicarme y a trajabar. Quiero que la facultad esté en el mejor sitio que pueda estar. Creemos en el proyecto que hemos presentado.

–¿Qué pasa con el Miren Cádiz?

–Es un tema controvertido. Es verdad que las estadísticas están ahí. Pero es también verdad que habría que analizarlas con más detenimiento. Lo que tienes ahí es un grupo de personas que se examinan por Cádiz eligiendo Cádiz. Lo que nos tenemos que centrar es en que nuestros estudiantes que están saliendo del grado no están saliendo tan mal.

–¿Parece que se está consolando pensando que el que se presenta de fuera es el que suspende?

–No, no es un consuelo. Le digo que los alumnos que salen de grado no están tan mal como pueda parecer a la vista de las cifras. Algo tenemos que cambiar, también se lo digo.

–¿Cuál es el plan?

–No hay que perder el horizonte de que al final el estudiante de Medicina se tiene que presentar a un Mir. Se han hecho una serie de reestructuraciones pensando en eso. Unir por ejemplo asignaturas médicas y quirúrgicas es una medida. Se ha demostrado en otras facultades que eso está teniendo éxito. Que se dé neurocirugía con neurología por ejemplo. Son modificaciones que se han hecho al plan d e estudios y se irán implantando a partir del año que viene.

–¿No hay profesores para cubrir las jubilaciones?

–No todos los profesores de Universidad son iguales. Los de carreras relacionadas con Ciencias de la Salud tienen dos trabajos en el fondo, uno orientado a la docencia y otro a la parte asistencial, y compaginar esas dos cosas no es nada fácil.

–¿Tiene algún hito inexcusable en su paso por este Decanato?

–Sí. Una de las cosas que nos planteamos es que las facultades tienen que acercarse a los hospitales. No desde el punto de vista físico, porque la facultad está donde está. Me refiero a otro tipo de acercamiento desde el punto de vista de los profesionales. Tenemos que terminar de consolidar esos lazos de manera que tanto un profesor de la facultad pueda estar en el hospital como al revés. Que las dos partes se integren en una.

–¿Y qué está fallando?

–Creo que lo que falla ha sido esa desubicación física, pero cuando tenemos una situación como la que tenemos, lo que habrá que hacer es poner otro tipo de medios.

–¿La obra en la que tiene ahora sumida a la facultad significa que se ha tirado la toalla en lo referido a su posible traslado?

–Ha estado en proyecto muchos años. Durante un tiempo ha estado ahí todo demasiado parado pensando que si nos íbamos no tenía demasiado sentido meterse en obras. Pero ya la facultad necesitaba sí o sí esa reestructuración por fases. Y ahora estamos en la segunda fase.

–¿Y ha hecho daño todo ese proyecto político?

–No sé si hizo daño pero por culpa de eso la facultad se ha llevado un tiempo que ni para atrás ni para delante en el tema de infraestructuras. Había que esperar.

–¿Y piensa que la facultad debería estar al lado del hospital?

–Hombre, creo que una facultad de Medicina, cuanto más cerca esté de un hospital, mejor. Nuestra provincia tiene la peculiaridad de tener cuatro campus y ya tenemos experiencia de estar a cierta distancia de los hospitales. Lo que tenemos es que aprovechar los recursos y buscar fórmulas de acercamiento no sólo desde el punto de vista físico.

–¿Alguien le ha echado en cara que ha ejercido poco o casi nada como médico?

–En el fondo esto es una labor de gestión. Hombre, si me hablara de entrar en una unidad o en un hospital pues le diría que no tengo experiencia y tendría que prepararme. En estos años me he preparado para ser profesor de Universidad. He estado llevando un departamento clínico como es el de Medicina. Tengo disponibilidad absoluta para estar aquí. Si estás en la parte asistencia y en la parte universitaria no puedes estar en los dos sitios. Puedes pero tienes que repartir tu tiempo.