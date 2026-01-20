Exposición fotográfica en la Diputación por los 120 años del Colegio de Veterinarios

El Claustro de Exposiciones del Palacio Provincial de Cádiz acoge hasta el próximo 30 de enero la muestra fotográfica ‘One health, Una salud’. Con ella se quiere poner en valor el acento en la estrecha relación entre la salud humana, animal y medioambiental, así como la contribución esencial de la profesión veterinaria a la salud pública. Esta iniciativa se enmarca en la celebración del 120 aniversario del Colegio de Veterinarios de Cádiz.

La exposición se compone de 45 fotografías realizadas por Katy Gómez Catalina, veterinaria y fotógrafa que retrata a personas, animales y entornos diversos, tanto geográficos como culturales, que se entrelazan en un frágil equilibrio.

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, señaló que este conjunto de fotografías nos recuerda que “nada ocurre de manera aislada y que lo que hacemos, cómo vivimos y cómo cuidamos nuestro entorno tiene un impacto directo en nuestra propia salud y en la de quienes nos rodean”.

Ortiz felicitó al Colegio de Veterinarios de Cádiz por sus 120 años de trayectoria y enfatizó el apoyo de la Diputación a la cultura “como espacio de encuentro y de diálogo” y el interés por fomentar exposiciones como ‘One health, Una salud’, como forma de apostar por una sociedad “más consciente, más empática y más comprometida con su entorno”.

La responsable de la muestra, Katy Gómez, coincidió en destacar la trascendencia de un concepto como ‘One health’, que trasciende fronteras y profesiones. Explicó que se trata de una estrategia asumida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que propone que no se puede tener en cuenta la salud humana de forma aislada, sino desde la suma de saberes de muchas profesiones. Este enfoque toma especial relevancia a raíz de la pandemia por el covid. Y la fotografía, señala, sirve en esta ocasión como una “poderosa herramienta” con la que contar la historia que se propone.

Las 45 fotografías de la exposición se complementan con una información contextual que es una puerta abierta para explorar áreas como “la seguridad alimentaria, la zoonosis, el bienestar animal, el papel de la mujer como garante de una sola salud y las aportaciones de las culturas trashumantes en la producción de alimentos desde el punto de vista medioambiental”.

En definitiva, con esta muestra la autora invita al espectador a cuestionarse “cómo de manera individual podemos participar en la construcción de una salud única y universal para todo el planeta”.

Previamente a la apertura de la muestra, y también en la propia Diputación Provincial, se ofreció la conferencia ‘Un pasar de los días - 120 años de historia’, a cargo de José Fernández-Salguero Carretero, catedrático emérito de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de Córdoba y presidente de la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria. La presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Cristina Velasco, participó igualmente en las actividades organizadas en torno a ‘One health, Una salud’.

En la apertura de la muestra estuvieron presentes, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido; y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador.