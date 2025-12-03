La segura apuesta por la pintura gaditana

La provincia de Cádiz lleva tiempo siendo una auténtica factoría de muy buenos artistas. El número importantísimo de ellos no está reñido con la calidad manifiesta que posee su trabajo. Cantidad y calidad que hacen que estemos ante uno de los momentos más dulces de la creación artística en esta zona de España. No hay nada más que mirar el catálogo de autores para convencerse de ello. Algunos se encuentran en la primera fila del arte español del momento y su estela se extiende por los mejores estamentos del arte internacional. No hay nada más que pararse en el nombre de Ana Barriga, una jerezana de la pedanía de Cuartillos, que no sólo es nombre de primerísima significación en el paisaje artístico de nuestro país, sino que también ha conquistado los difíciles horizontes estadounidenses y los que todavía son más complejos, los espacios asiáticos. Es, por tanto, fácilmente comprensible pensar que el arte que tiene lugar en esta provincia dé para muchísimo y permita la programación constante de importantes exposiciones. Además, dentro del amplio espectro de la expresión artística, es la pintura el modo más usual, el que está dando más buenos desarrollos y proporcionando artistas de constatable importancia. Sirva como ejemplo las muestras de artistas gaditanos que, en este momento, tienen lugar en las mejores salas: el genial Guillermo Pérez Villalta expone en la galería Fernández Braso, la jerezana Cristina Mejías en las Salas del Matadero y el gaditano Pepe Baena en la galería María Porto, todos espacios muy importantes de la capital de España; Ana Barriga presenta su obra en la sevillana galería Birimbao; el sanluqueño Garikoitz Cuevas muestra su particularísimo trabajo en la Faïencerie de Burdeos; el también artista de Sanlúcar Paco Pérez Valencia llena todo el espacio expositivo de la muy significativa Sala Atín Aya de Sevilla o la jerezana Rocío Cano muestra su importante paisaje en el Museo de Alcalá de Guadaíra.

De derecha a izquierda, Anael Tena, Manuel Benitez, José Hinojo, Miguel Berraquero, la alcaldesa de Prado del Rey Vanesa Beltrán, Bernardo Palomo, la delegada de Cultura Isabel Blanco, Jose M. Requejo y Raúl Zarzuela. / D.C.

Por eso, es muy de tener en cuenta el proyecto auspiciado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, con la colaboración de Diario de Cádiz, donde se pone en valor esa expectante realidad artística que es la creación plástica gaditana. El proyecto posee una estructura con vocación de futuro, toda vez que pretende una continuidad en el tiempo y patrocina la muy loable experiencia de llevar por toda la geografía provincial el trabajo de los muchos artistas existentes.

La primera muestra de este periplo tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Los Barrios; ahora se presenta en Bornos y Prado del Rey. Dos exposiciones con un contenido paralelo que responde a esa manifestación pictórica de profundo calado que constituye el arte de la provincia de Cádiz. Veinte artistas de toda la geografía provincial, Cádiz, Jerez, Algeciras, Sanlúcar, Puerto Real, Arcos, Ubrique, La Línea y Chiclana, que manifiestan el amplio espectro de la pintura moderna; desde el realismo contundente de Antonio Vela, hasta el reduccionismo abstracto de Santiago Cervera y Pepe Márquez, pasando por una figuración de muy diferentes connotaciones, donde los distintos estamentos representativos se hacen presentes en un paisaje creativo de solvente y manifiesta artisticidad:el conceptualismo de Yeyo Argüez, el eclecticismo de Juan Lobato, la potencia expresiva de Joaquín Delgado y Verónica Sanz, la fuerza visual de Cristina Armario, el patrimonio colorista de Raúl Zarzuela y José María Requejo, la jocosa visión de la realidad de Pepe Cano, Jesús Rosa y María Luisa Rey, la fortaleza dibujística con un bolígrafo Bic de Belén Smits, el naturalismo de Fernando Devesa, los diferentes grados ilustrativos del paisaje de Pilar Estrade y Manuel Benítez, la variedad estructural de Anael Tena, el poder pictórico de Jesús Jiménez y la experiencia onírica de Manuel del Valle. Autores que saben lo que hacen, que pintan conscientemente, que los ampara un conocimiento de las formas plásticas y que están en los medios de una realidad pictórica sin reveses, abierta y expectante.

Muy buen proyecto expositivo que constata el momento dulce de la pintura que tiene lugar en la provincia de Cádiz.