Expertos de la Universidad de Cádiz publican un estudio integral sobre homicidios y asesinatos en España

Investigadores de la Universidad de Cádiz, adscritos al Instituto Andaluz de Criminología (IAIC), han publicado la monografía Muerte y delito. Estudio integral e interdisciplinar de los asesinatos y homicidios cometidos y enjuiciados en España, una obra colectiva que reúne parte de los principales resultados del proyecto estatal de I+D+i ‘Muerte y delito’. Editada por Tirant lo Blanch y disponible en acceso abierto en la plataforma Open Tirant, el volumen está coordinado por la catedrática de Derecho Penal Esther Hava, investigadora principal del proyecto.

Con cerca de 900 páginas, la monografía ofrece una aproximación amplia a un fenómeno que suele abordarse de forma fragmentaria, ya que no solo analiza qué ocurre en el plano estrictamente penal, sino también cómo se construyen y se interpretan los casos en sede judicial, qué patrones se identifican en la jurisprudencia reciente y qué implicaciones se derivan para la prevención, la intervención institucional y la reparación. El objetivo de este trabajo es aportar conocimiento basado en evidencia y en el estudio sistemático de resoluciones judiciales para entender mejor la delincuencia homicida tal y como llega a los tribunales y para contribuir a un debate social informado.

En sus capítulos se abordan cuestiones que están en el centro de la conversación pública sobre la muerte violenta. La obra revisa, por ejemplo, el impacto de reformas legales como la introducida por la LO 1/2015 en los delitos de homicidio y asesinato y examina cómo se aplican en la práctica elementos decisivos en estos procedimientos: desde la valoración del arma o el ensañamiento, hasta el tratamiento de la inimputabilidad o el papel de las agravantes en homicidios dolosos y asesinatos. Una parte relevante del libro se ocupa del análisis de casos judicializados a partir de sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia en los últimos años, lo que permite trazar una radiografía de criterios, tendencias y dilemas interpretativos que condicionan la respuesta penal.

El volumen también incorpora miradas específicas sobre ámbitos especialmente sensibles, como la violencia con resultado de muerte en contextos marcados por el género, los homicidios y asesinatos en los que las víctimas son menores, o la relación entre delitos sexuales y muerte violenta. Además, examina cuestiones que suelen generar especial atención mediática y debate jurídico, como la prisión permanente revisable y su encaje en supuestos de asesinatos reiterados o en serie, así como el modo en que determinados encuadres informativos pueden influir en la percepción social de estos casos.

Asimismo, y más allá del momento de la condena, esta publicación dedica espacio a lo que ocurre después, es decir, la ejecución penitenciaria, los permisos de salida y los debates sobre reinserción, junto a la dimensión de la reparación de las víctimas a través de la responsabilidad civil y propuestas que miran a la justicia restaurativa.

Ese recorrido completo, del delito al enjuiciamiento y de ahí a sus efectos, es una de las aportaciones más innovadoras de esta monografía y la razón por la que su enfoque resulta útil para un público amplio ya que ayuda a entender cómo funciona el sistema cuando se enfrenta a los delitos más graves, qué problemas aparecen en la práctica y qué reformas o medidas podrían sostenerse sobre un conocimiento riguroso.

Esta publicación se vincula al proyecto estatal PID2020-113262GB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del Plan Nacional de I+D+i, y refleja el trabajo coordinado de un equipo amplio y multidisciplinar.

Referencia bibliográfica: Pastrana Sánchez, M. A. & HAVA GARCÍA, E. Muerte y delito. Estudio integral e interdisciplinar de los asesinatos y homicidios cometidos y enjuiciados en España. (2026).

La monografía puede consultarse en Open Tirant: https://open.tirant.com/cloudLibrary/ebook/info/9791370214883