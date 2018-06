Un estreno beneficioso

Cádiz da hoy un pequeño paso para avanzar hacia una movilidad más sostenible al estrenarse el primer ramal del nuevo carril bici que está construyendo la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta, que se verá completado con las intervenciones que tiene que realizar el Ayuntamiento para culminar los 21 kilómetros de vías que están previstos -15,7 kilómetros de iniciativa autonómica y 5,23 kilómetros municipales-. Éste es el número 8, que discurre por la avenida Amílcar Barca y el Paseo Marítimo desde la plaza de Asdrúbal hasta la glorieta Ingeniero La Cierva.

Aunque el estreno oficial se producirá hoy, los primeros ciclistas ya probaron ayer la nueva vía, que va a facilitar los desplazamientos por esta zona de la ciudad al abandonar las bicicletas el acerado y disponer de un espacio propio. Desde primera hora de la mañana, varios operarios estuvieron retirando todas las vallas que cerraban el espacio de obra, mientras que otros se dedicaron al baldeo y la limpieza de la superficie para que hoy esté impoluta.

Los comerciantes resaltan la necesidad de la concienciación para respetar su uso

Las vías ciclistas que van a interconectar toda la ciudad cuando estén finalizadas van a suponer un auténtico revulsivo para moverse de un lado a otro de Cádiz, además de servir de impulso a todos los negocios que giran alrededor del mundo de la bicicleta. Las expectativas son buenas, sobre todo para los que se centran en un cliente urbano que se aleja de la carretera para salvaguardar lo máximo posible su seguridad.

Pedro de Castro, propietario de la tienda De Castro Bicicletas, reconoce que va a ser uno de los beneficiados al estar orientado su negocio al tipo de público que se moverá por las vías ciclistas. El comerciante considera que esta obra "llega tarde" a una ciudad que invita a usar este medio de transporte. "Cádiz reúne unas condiciones increíbles para que la gente se mueva en bicicleta ya que no hay cuestas en las que puedan sufrir las personas que se montan en ella y se puede recorrer la ciudad en 20 minutos en plan tranquilo".

Entiende De Castro que para sus clientes el carril bici "es ideal" para salir a pasear, ya que "el cliente de montaña ya está metido en este mundo y no le hace falta para nada porque coge la bicicleta, la mete en el coche y se va a cualquier sitio porque la bicicleta es su ocio".

Al estrenarse sólo el primer tramo del Paseo Marítimo, asegura el comerciante que "como se está haciendo por tramos, hasta que no lo vea terminado no podré definir si está hecho perfecto o no". Por ello, apunta que "espero y confío que lo hayan meditado muy bien para que se haga en condiciones".

Diego Díaz, dueño de Centauro Bikes, resalta un aspecto muy importante para que funcione la implantación del carril bici: la educación vial. "Lo primero que hay que hacer es concienciar a la gente. Lo que me estoy temiendo es que va a haber más peleas con los ciudadanos de a pie. Ayer -por el domingo- pasé por la parte del Hotel Playa y el carril bici está al lado de los quioscos de venta ambulante, por lo que me da a mí que va a ser una pelea constante", cuenta.

Díaz también asegura que "estábamos tardando demasiado" en disponer de unas vías ciclistas en condiciones, ya que Cádiz "es una ciudad perfecta" para este medio de transporte por "el buen clima" y "las distancias pequeñas".

Débora Ribalta, propietaria de Las Bicis Naranjas, expresa que para que los negocios de bicicletas "es una ayuda" la apertura del carril bici, además de servir de impulso a la movilidad en Cádiz. "Esperemos que continúen rápido con el resto. Esto muy contenta como usuaria y de cara al negocio, la ciudad y el medio ambiente", resalta.

En cuanto a cómo va a fomentar el uso de la bicicleta, indica que "Cádiz es una ciudad que, a priori, no es súper ciclista, pero que sí tiene bastantes ciclistas habituales". Por ello, destaca que el número de usuarios "sí que va a aumentar, aunque no estoy segura de que vaya a haber un boom muy grande, pero progresivamente sí habrá un aumento".

"Supuestamente, debe incrementar la venta de bicicletas de paseo y en plan familiar", resalta Santiago Martínez, de A Piñón Cádiz. Cree que con la implantación de las vías ciclistas "va a pasar como en Sevilla, en donde primero hubo un pequeño descontrol" antes de integrarse en el día a día de la ciudad para poder desplazarse por ella. De hecho, considera que "aquí falta mucha cultura" en torno a la bicicleta, además de remarcar que los resultados no se verán "hasta que esté hecha toda la red de carriles".

Por último, Daniel Martínez, dueño de Bicicletas Valbar, destaca que un carril bici implica "más mantenimiento y más ventas". Por ello, y aunque afirma que "tiene buena pinta", cree que "hay que ver cómo funciona para ver si tiene alguna carencia y hacer alguna modificación", además de manifestar la necesidad de "la concienciación" para no tener problemas con los peatones para su uso.