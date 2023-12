Las estaciones del año según Casa Lamar

Basta con pasar unos minutos recorriendo con la mirada sus expositores, recrearse unos instantes en la atmósfera coral del espacio, para comprender por qué el pasado verano, la revista Vogue dedicó un amplio reportaje a CASA LAMAR, un establecimiento singular en el corazón del centro de la ciudad, que ha hecho del diseño y la artesanía made in Cádiz, un espacio, un concepto, único y diferente en la capital gaditana.

Porque CASA LAMAR no es solo una tienda, es, para empezar, una personalísima apuesta, una marca que hace del diseño textil y de complementos su vehículo de expresión. Pero CASA LAMAR es también un proyecto que trasciende lo estético y lo comercial que está recuperando los oficios y artesanías tradicionales desde una mirada contemporánea a través de una labor de curetaje que trae a Cádiz la artesanía de excelencia que se sigue produciendo en nuestro entorno. Cerámica, madera, textil, joyería y complementos, obra gráfica, un mundo diverso que guarda un parentesco común, el carácter único y selecto de cada obra, de cada pieza. Revalorizar artes y artesanías desde el compromiso con la sostenibilidad, el emprendimiento colectivo y la economía circular.

Pero CASA LAMAR es también una casa abierta, inquieta, y por eso siempre parece estar cambiando, como si las obras y colecciones que fueran llegando, fluyeran con las estaciones del año, porque ahora mismo puede percibirse muy claramente cómo la temporada de otoño-invierno se ha colado ya por sus amplios escaparates y ha ido tomando posesión del espacio. Colores, texturas y materiales que expresan una estación, sus estados de ánimo y necesidades. Las bufandas en lana de mohair realizadas en colaboración con Ezcaray combinan una rica paleta de colores y son únicas al tacto, abrigo asegurado. No se quedan atrás las realizadas en colaboración con Mantas de Grazalema, un clásico intemporal. Algodón orgánico y tejido vichy en los conjuntos de camisola y pantalón diseñados y producidos en Cádiz por CASA LAMAR, formas de vestir el otoño y ese invierno que va llegando.

En uno de los expositores principales de la tienda encontramos al buque insignia de la marca gaditana, los pañuelos en seda natural estampados con imágenes de nuestra costa, un ejercicio de poética visual, diseño y manufactura exquisitos. La última colección TRAFALGAR & THE FOUR ELEMENTS es como un viaje a espacios y momentos únicos, sensoriales, en este enclave excepcional de la Costa de la Luz. Una recreación de nuestro sur a través de sus cuatro elementos: Mar, Sol, Arena y Viento. Además de los pañuelos y pañoletas de Trafalgar, para la campaña navideña la marca gaditana está preparando una reedición de sus dos colecciones anteriores, BOLONIA. HISTORY IS MADE BY STORIES y THE SEA YOU COME FROM, otros dos viajes sensoriales a espacios de nuestro entorno que forman parte de nuestra vida y nuestra memoria.

Hay lugares donde se venden cosas y hay lugares donde se venden cosas que conmueven, que significan. Y ahora que no solo CASA LAMAR se prepara para la campaña navideña, sino que todos nos debemos preparar un poco por lo inevitable de la cita, la tienda gaditana se distingue por ser un espacio donde no resultará complicado encontrar ese regalo, ese detalle, que sabemos que será único, como aquel que lo reciba. Obras, piezas, que expresan de maneras diversas que fueron hechas por manos únicas, manos maestras que trasportan el saber hacer y la cultura de este lugar privilegiado del sur. Parece que cada cosa que uno observa, cada prenda, cada jarrón o vasija, cada anillo o juego de pendientes, trae consigo una historia, algo de la vida del artesano que la creó.

De cara a una Navidad en la que se prevé el ya acostumbrado consumo un tanto voraz e insulso, pasarse por CASA LAMAR parece una visita obligada si se quiere encontrar en el centro de Cádiz, ese regalo con el que trasmitir algo único a ese alguien especial, sea quien sea.