¿Estación Cádiz-Manuel de Falla? El ministerio tiene la palabra

La propuesta de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz de dar a la estación de ferrocarril de la capital el nombre de Manuel de Falla, con ocasión este año del 150 aniversario del nacimiento del músico en Cádiz, ha encontrado eco positivo entre las administraciones públicas, que en general ven con buen ojo la iniciativa aunque piden, para llevarse a cabo, un amplio consenso y apoyo institucional y ciudadano. En todo caso, es el Ministerio de Transportes, con competencia en la materia, quien tiene la última palabra.

Fuentes del ministerio han explicado a este periódico que cuando reciban de manera oficial la propuesta de Bellas Artes, cuya iniciativa está cerca de alcanzar las 1.000 firmas de apoyo en el portal Change.org, se valorará y se estudiará antes de tomar una decisión definitiva.

Mientras esta llega, pulsamos la opinión de las administraciones más cercanas a Cádiz: Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, que expresan sus puntos de vista y las condiciones de esta nominación.

Así, el alcalde de Cádiz, Bruno García, valora la figura de Falla, insiste en la intención municipal de celebrar su aniversario de manera especial y pide, eso sí, un amplio respaldo para que la iniciativa de Bellas Artes prospere: “Manuel de Falla es una figura gaditana de un gran calibre y uno de nuestros símbolos culturales. La propuesta se hace, además, es un momento muy simbólico ya que en 2026 se cumplen los 150 años de su nacimiento, efemérides que queremos celebrar desde el Ayuntamiento de Cádiz como corresponde. Ahora bien, esta es una decisión que no nos corresponde a nosotros ni somos los que tenemos que decidir. En cualquier caso, creo que cualquier decisión de este tipo debe venir avalada por muchas personas, colectivos e instituciones”.

En la misma línea se posicionan en la Diputación Provincial de Cádiz, el lugar precisamente en el que Bellas Artes ha celebrado su último ingreso de académico y donde su presidente, Pablo Juliá, insistió en la conveniencia de nombrar a la estación recordando la figura de un gaditano de tanta relevancia cultural.

Fuentes de la corporación provincial insisten en la necesidad de que la propuesta encuentre un amplio eco de apoyos: “Desde la Diputación compartimos la relevancia artística y cultural del compositor gaditano Manuel de Falla y la idoneidad de impulsar acciones que contribuyan a difundir su figura y su vinculación con Cádiz, especialmente en un año tan señalado como el del 150 aniversario de su nacimiento, como ya ha previsto por ejemplo el ayuntamiento de la ciudad”.

“En relación con la propuesta concreta de denominar la estación de tren de Cádiz con su nombre, es una cuestión que se encuadra dentro del ámbito competencial de otra administración, responsable de la gestión de las infraestructuras ferroviarias. Lo ideal es que cualquier decisión de este tipo vaya acompañada del respaldo de instituciones, de asociaciones y de la gente, porque en cierto modo influye en la identidad colectiva de un lugar”, explican.

Y agradecen, en todo caso, la iniciativa académica: “Cualquier reflexión cultural, como la suscitada a raíz de la propuesta de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, siempre es de agradecer y es positivo para la sociedad”.

Y desde la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, su responsable, Mercedes Colombo, ve “acertada” la propuesta de Bellas Artes coincidiendo además con el 150 aniversario del nacimiento del músico. Desde la Junta de Andalucía, pues, ven “positivo” que la iniciativa salga adelante.