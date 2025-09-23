Todos los espectáculos de calle gratuitos del 40 FIT de Cádiz

El teatro de calle, una de las señas de identidad del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz, vuelve a tomar la ciudad en su 40ª edición como la gran fiesta compartida del certamen. Del 25 de octubre al 1 de noviembre, plazas, parques y avenidas se transformarán en escenarios efímeros de convivencia artística, con propuestas de gran formato, circo, clown, danza y música en movimiento que invitarán al público a vivir el teatro más allá de las salas.

La inauguración en las calles de la ciudad llegará el sábado 25 de octubre a las 22 horas, con Elipsión, de la compañía gaditana El Carromato, que celebra su 25 aniversario. Será un despliegue itinerante de marionetas gigantes iluminadas, esculturas futuristas móviles y efectos pirotécnicos al ritmo de la música, que partirá de la Plaza Flagela (Gran Teatro Falla); una fantasía visual y sonora que reflexiona sobre los límites de la inteligencia artificial, invitando al público a sumergirse en un universo de luz y color.

El lunes 27 de octubre, a las 18.30 horas, la Plaza de la Catedral se llenará de humor, poesía y acrobacias con Latas, de la multipremiada compañía D’Click; un espectáculo de danza y circo en el que tres personajes, armados solo con unas latas, escapan del aburrimiento para desplegar imaginación y creatividad. Multipremiada dentro y fuera de España, esta obra ha enamorado a público y crítica por su frescura, energía y capacidad para emocionar.

El Parque Genovés será el escenario de Lubbert, del clown Inda Pereda, los días 28 y 29 de octubre, a las 17.00 y a las 17.30 horas respectivamente. En esta delirante comedia gestual inspirada en El jardín de las delicias de El Bosco, Pereda interpreta a Lubbert Dash, el primer boceto de ser humano antes de Adán y Eva. Con su humor físico y sin necesidad de palabras, propone un viaje lleno de personajes grotescos, situaciones absurdas y un juego cómplice con el público, donde la risa y la reflexión se dan la mano.

El jueves 30 de octubre, Cádiz se convertirá en una pequeña Nueva Orleans con Swing & Show, de Teatrapo Producciones. Desde la Plaza San Juan de Dios partirá a las 18.30 horas un desfile encabezado por un coche tuneado que sirve de escenario móvil para cinco músicos y dos cómicos gamberros. Música swing, clásicos versionados, humor improvisado, llamaradas de fuego, confeti y efectos LED invadirán las calles en un estallido de alegría colectiva.

El viernes 31 de octubre, el Espacio de Cultura Contemporánea ECCO acogerá a las 17.30 horas el preestreno absoluto de Dominare, lo nuevo de la compañía Maduixa, referente de la danza contemporánea española. Una coreografía intensa y sobrecogedora que explora las relaciones de poder, el abuso y la resistencia en un espacio suspendido. Una pieza flotante que combina virtuosismo físico, tensión dramática y un potente mensaje social.

La clausura del festival llegará el sábado 1 de noviembre, a las 22.30 horas, en la Plaza de la Catedral con el estreno absoluto de Babel, la nueva producción de la veterana compañía Xarxa Teatre, pionera del teatro de calle en gran formato en España y que participa en el espectáculo clausura del Festival Cádiz Romana que en estos días está celebrando la ciduad. Música en directo, efectos especiales, danza y poesía visual se unen en esta historia sobre cinco personajes guiados por los dioses Cronos y Tea, que buscan crear una comunidad hasta que el poder y el egoísmo amenazan con destruirla. Un espectáculo vibrante que, en palabras de sus creadores, es “un canto a la diversidad y la sostenibilidad que nos muestra la importancia de convivir con amor, respeto y armonía”.

La 40ª edición del FIT de Cádiz se desarrollará del 25 de octubre al 1 de noviembre, organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo AECID, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz.