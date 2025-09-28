“España es un mercado clave en nuestro crecimiento”

Noelia Domínguez es la Country Manager de España, la directora de Ventas de Celestyal Cruises, una empresa de cruceros especializada en rutas por el Mediterráneo y destinos clásicos. Ella es responsable de las ventas y la estrategia de la compañía en el mercado español. Celestyal Cruises es una compañía de cruceros conocida por sus itinerarios que exploran el Mediterráneo Oriental y otras regiones clásicas y nunca se niega en rotundo a mirar hacia España y más concretamente hacia Andalucía, comunidad en la que Cádiz se lleva, de momento, la palma en lo que a tráficos de cruceros se refiere. Este periódico tuvo la oportunidad de entrevistar a Noelia Domínguez a bordo de su Celestyal Journey, un barco muy familiar en el que sobran los buenos momentos y en el que uno de sus principales valores es el valor humano de su tripulación.

Pregunta.¿Cree que su empresa se ha recuperado completamente de la pandemia, o aún hay efectos persistentes?

Respuesta.Como muchos en la industria, la pandemia representó un desafío inmenso. Sin embargo, no solo nos hemos recuperado, sino que hemos salido fortalecidos, habiendo invertido significativamente en nuestra marca, flota y red. Hoy, Celestyal prospera como una marca desafiante y segura de sí misma, operando itinerarios durante todo el año en el Mediterráneo y el Golfo Arábigo. La satisfacción de los huéspedes y las cifras de reservas confirman que hemos superado con éxito el período más difícil.

P.¿Alguna vez temió que los cruceros de Celestyal desaparecieran del mapa con la pandemia, como les ocurrió a muchas otras líneas de cruceros en el mundo?

R.La pandemia fue un desafío sin precedentes, pero en lugar de temer `por nuestra desaparición, nos enfocamos en los sólidos cimientos que definen a Celestyal. Confiamos en la relación de confianza con nuestros socios agentes de viaje y en la lealtad de nuestros pasajeros frecuentes — muchos de los cuales son verdaderos fans de Celestyal y defensores de nuestra marca. Su apoyo continuo nos dio la confianza para seguir adelante. Al mismo tiempo, sabíamos que cumplir y superar sus expectativas tras la pandemia sería crucial. Por eso aceleramos la inversión en nuestro producto: desde la renovación de nuestra flota hasta la mejora de la experiencia a bordo, asegurando que nuestros huéspedes leales fueran recompensados. Igualmente importante fue nuestro increíble equipo, tanto en oficina como a bordo. Su compromiso — ya sea en planificación estratégica, operaciones o brindando hospitalidad genuina — fue clave para mantener a Celestyal no solo a flote, sino prosperando. Lejos de desaparecer, usamos este período para redefinir la marca, reposicionarnos y emerger fortalecidos como una de las líneas de cruceros favoritas de nuestros clientes.

P.Actualmente operan con dos barcos. ¿No sigue siendo una flota limitada para las altas expectativas que están generando en la industria?

R.La fortaleza de Celestyal radica en su estrategia de flota boutique. Nuestros dos barcos de tamaño medio — Celestyal Journey y Celestyal Discovery — nos permiten ofrecer una experiencia inmersiva y altamente personalizada. Con una ratio de 2,5 pasajeros por cada tripulante y acceso a puertos que los barcos grandes no pueden alcanzar, ofrecemos tanto escala como intimidad. Nuestro tamaño es deliberado y estratégico, alineado con la demanda de un turismo más auténtico.

P.¿Siguen considerando la posibilidad de adquirir un barco de segunda mano, o están explorando la posibilidad de construir uno específicamente para su marca?

R.Aunque no descartamos ningún desarrollo futuro, nuestro enfoque actual es invertir significativamente en barcos de segunda mano de alta calidad y renovarlos según nuestros estándares. Esto nos permite ser ágiles, sostenibles y responder rápidamente a la demanda del mercado, mientras ofrecemos experiencias de crucero modernizadas y de alto valor a un precio accesible.

P.Estamos en un momento en el que, si una línea de cruceros no habla de sostenibilidad, parece que no está haciendo su parte por el planeta. ¿Cómo asume Celestyal su responsabilidad ambiental?

R.La sostenibilidad es un pilar clave en la estrategia de Celestyal. En abril de 2025, nos convertimos en la primera compañía de cruceros en utilizar biocombustible de segunda generación producido localmente en Grecia, lo que redujo nuestras emisiones de CO₂ en un 21%. Nuestra flota también está equipada con sistemas de limpieza de gases de escape (scrubbers), y colaboramos activamente con comunidades locales para promover un turismo responsable y minimizar el impacto en destinos populares.

P.El Celestyal Journey tiene unos 25 años, pero sigue rindiendo a gran nivel. ¿No es una jugada inteligente adquirir barcos de segunda mano y actualizarlos con tecnología y comodidades de última generación?

R.Totalmente. En Celestyal creemos firmemente en dar una segunda vida a barcos con gran potencial. En lugar de construir desde cero, preferimos invertir en buques de calidad y transformarlos mediante extensas renovaciones multimillonarias. Celestyal Journey es un ejemplo perfecto de esta filosofía: trajimos nuestra marca a bordo e incorporamos todo lo que nuestros huéspedes esperan de nosotros: Dream Suites modernas con balcones, experiencias gastronómicas mejoradas, zonas de bienestar dedicadas y sistemas tecnológicos de vanguardia. Este enfoque no solo nos permite mantener una flota boutique de tamaño medio — ideal para acceder a destinos emblemáticos y joyas ocultas —, sino que también se alinea con nuestro compromiso con la sostenibilidad. Al revitalizar barcos existentes, reducimos el impacto ambiental mientras ofrecemos una experiencia premium de crucero que se siente fresca y familiar.

P.Entiendo su profundo compromiso con Grecia, pero España — y especialmente Andalucía — necesita mayor presencia de líneas como la suya. ¿Pueden los andaluces soñar con ver uno de sus barcos atracar en puertos como Cádiz, Málaga, Sevilla o Motril?

R.Aunque Andalucía no forma parte actualmente de nuestros planes de despliegue, siempre estamos explorando nuevas oportunidades en función de la demanda y la estrategia. Como parte de nuestra reciente expansión, ya hemos incorporado nuevos países y puertos en el Mediterráneo, el Adriático y el Golfo Arábigo. España — y en especial su costa sur — tiene un fuerte atractivo cultural y experiencial que encaja perfectamente con nuestro enfoque de destinos inmersivos. Si nuestra audiencia en España continúa creciendo, Andalucía podría considerarse perfectamente en el futuro. Es una región rica en historia, gastronomía y encanto local — cualidades que resuenan profundamente con los valores de Celestyal y el deseo de nuestros huéspedes por un viaje con significado.

El Celestyal Journey, junto a la costa de Montenegro / J. Benítez

P. ¿El perfil del viajero andaluz —y español en general— encaja con el de los pasajeros que viajan en los barcos Journey o Discovery?

R.Sí. Los viajeros españoles — especialmente los andaluces — valoran los viajes con propósito, la buena comida y la hospitalidad cálida, todos elementos esenciales en nuestra propuesta. Ofrecemos un ambiente con sabor mediterráneo, cocina internacional y excursiones seleccionadas que conectan con el perfil del huésped español. España ya representa un porcentaje importante de nuestros pasajeros a nivel global y es un mercado clave en crecimiento.

P.El conflicto en Israel ha afectado significativamente sus itinerarios, ¿verdad? ¿No cree que el mundo es ahora demasiado inestable para planificar —como sé que hacen— estrategias a tres años vista?

R.Monitoreamos continuamente los acontecimientos globales. La seguridad de nuestros huéspedes y tripulación es nuestra máxima prioridad, y adaptamos los itinerarios rápidamente cuando es necesario. Dicho esto, creemos en la planificación a futuro para brindar estructura e ilusión a la comunidad de cruceros. Nuestros itinerarios están diseñados con flexibilidad, y nuestras sólidas alianzas regionales nos permiten adaptarnos eficientemente a los cambios.

P.Uno de sus valores más destacados es la calidad del servicio. ¿Mantienen un proceso estricto de selección de personal para garantizar que la amabilidad y la hospitalidad sean cualidades no negociables?

R.Sí, nuestra gente está en el corazón de todo lo que hacemos. Con una proporción de 2,5 huéspedes por cada miembro de la tripulación y 32 nacionalidades a bordo — el 40% habla entre 2 y 4 idiomas —, reclutamos y formamos cuidadosamente a nuestro personal para que encarne nuestros valores esenciales: autenticidad, consistencia, seguridad y carisma. La amabilidad y la hospitalidad genuina no son opcionales, forman parte de nuestra cultura.

P.Otro valor muy apreciado es la calidad de su gastronomía. Logran diseñar menús que agradan prácticamente a cualquier nacionalidad. ¿Cómo lo consiguen?

R.Nos enorgullece ofrecer una experiencia culinaria cosmopolita inspirada en las regiones que visitamos. Desde favoritos mediterráneos y fusiones asiáticas hasta opciones vegetarianas y halal, nuestros chefs crean menús que equilibran sabores locales con atractivo global. Nuestros restaurantes de especialidades, los espectáculos de cocina a bordo y los programas de coctelería galardonados están diseñados para deleitar a paladares diversos.

P.¿El itinerario conocido como “Heavenly Greece, Italy & Croatia” ya está completamente definido, o podría cambiarse según el feedback de los huéspedes?

R.Lanzamos este itinerario como respuesta directa a las sugerencias de nuestros clientes, y fue un éxito inmediato — agotando su debut y extendiéndose hasta principios de 2028. Aunque los puertos principales están ya definidos, mantenemos una actitud flexible y revisamos constantemente oportunidades de mejora según las preferencias de los huéspedes, datos estacionales y aspectos operativos. La experiencia del huésped está en el centro de todo lo que hacemos, y nuestros itinerarios evolucionan reflejando eso.

P.¿Cuáles son los principales canales para comprar sus cruceros? ¿Los potenciales cruceristas siguen prefiriendo acudir a agencias de viaje?

R.Las agencias de viajes siguen siendo un canal esencial. En España, muchos cruceristas aún confían en agentes, y tenemos sólidas relaciones con nuestros socios en todo el país. Al mismo tiempo, nuestro nuevo portal ofrece una experiencia de reserva directa fluida, y herramientas como Celestyal Compass proporcionan a los agentes todo lo necesario para hacer crecer su negocio con nosotros.