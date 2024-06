La escritora gaditana Elvira Lindo, premio Maga de Magas 2024 a Mejor Novela

La escritora gaditana Elvira Lindo ha recibido el premio Maga de Magas a mejor novelista por su obra En la boca del lobo. Un galardón conocido como el Pulitzer español ya que está dotado con 10.000 euros, la misma cantidad que el premio estadounidense.

Durante la entrega del galardón, que tuvo lugar este 11 de junio en la sede de Abante Asociados, en Madrid, Lindo destacó la soledad de las escritoras de esta manera: "Lo más importante que quiero decir es que cuando escribimos una novela estamos muy solas en una habitación. No sabes a quién va a llegar o si va a gustar. Pones corazón, alma y vida, y luego viene tu imagen pública. A veces me gustaría firmar con pseudónimo, que no me vieran con ideas preconcebidas. Esto contribuye a este premio que dais".

También fueron reconocidas Almudena Ariza, Susanna Griso, Rosa Montero y Ángeles Caso. La entrega, impulsada por El Español y Magas ha contado también con un emotivo y merecido reconocimiento a Victoria Prego. La periodista, fallecida el pasado mes de mayo, fue fundamental a la hora de relatar en la prensa la Transición española y tendrá una mención de honor durante la gala como recuerdo a su histórica trayectoria.

Al acto acudieron numerosos rostros de renombre en el mundo del periodismo, la cultura y la política como Marta Rivera de la Cruz, Irene Villa, Nativel Preciado, Alba Lago, Carlos Quílez, Nuria March o Cruz Morcillo, entre otros. También estuvieron presentes Pedro J. Ramirez, presidente y director de El español, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva del periódico y editora de Magas y Enclave ODS.

Los galardones fueron designados por un jurado presidido por Charo Izquierdo (miembro del consejo editorial de Magas) y que cuenta con gran conocimiento en el mundo de la cultura y el periodismo femenino de España. El listado de profesionales que han votado lo conforman Cruz Sánchez de Lara, Benedetta Poletti (directora general de publicaciones y directora de Elle), Yolanda Sacristán (directora general de The News Room), Lourdes Garzón (directora de Mujer Hoy), Olga Ruiz (directora de Telva), Inma Jiménez (directora de Harper’s Bazaar), Joana Bonet (directora de Magazine La Vanguardia), Blanca Berasategui (editora de El Cultural), Nuria Azancot (redactora jefe de El Cultural), Gervasio Posadas (director del ámbito cultural de El Corte Inglés) y Eva Moll (directora y fundadora de Vegueta Ediciones).