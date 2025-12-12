Entrevista con Miguel Ramos Grosso: “Cádiz no puede competir con ciudades como Dubai o Abu Dabi”

Cádiz se queda en 2026 sin una competición náutica que hizo que las aguas gaditanas se convirtieran en el epicentro internacional de este evento.

Ahora toca analizar los porqués de esta decisión por parte de la organización pero la ciudad puede dormir tranquila por haber dado la talla y puede estar segura de que otros motivos logísticos, cuestiones relacionadas con los patrocinios, costes o múltiples factores han podido ocasionar esta decisión que ha marcado un gran pesar en las distintas administraciones. Miguel Ramo Grosso, manager local de Sail GP y promotor de la sede de Cádiz cuenta los entresijos de esta decisión que dejará durante un tiempo un importante hueco en la agenda náutica de la Bahía de Cádiz.

Pregunta.–¿Cómo le sienta a usted como responsable de la llegada a Cádiz de la prueba esta marcha?

Respuesta.–Lamento que no repitan este año, y espero que regresen en el futuro. Entiendo que el circuito está creciendo de manera exponencial y hay muchísimas ciudades que quieren alojar una de las pruebas.

P.–¿Cuáles han sido los motivos de la marcha?

R.–Según me ha transmitido personalmente el máximo responsable de operaciones de Sail GP, Julien di Base, se suman los motivos logísticos, la voluntad de la organización de rotar las sedes y los intereses de los patrocinadores. Me ha transmitido que ha sido una decisión difícil de tomar, porque Cádiz ha sido para ellos en estos cinco años pasados uno de los mejores eventos del circuito y una de las ciudades favoritas de todo el staff.

Miguel Ramos Grosso. manager local de Sail GP y promotor de la sede de Cádiz para la competición / D.C.

P.–¿Hay posibilidad de que vuelvan en el futuro?

R.–Por supuesto que sí. Seguimos manteniendo una extraordinaria relación con Sail GP. Tenemos todos los contactos de todos los responsables, y ellos tienen los nuestros. Sail GP ha estado muy a gusto en Cádiz durante muchos años y así lo han manifestado tanto en público como en privado. Seguimos hablando con ellos y en contacto cercano y si surge la oportunidad creo que pueden regresar de nuevo. Así nos lo han transmitido.

P.–¿Seguirá Andalucía patrocinando al equipo español?

R.–No, la propuesta de las administraciones se centraba exclusivamente en el patrocinio del evento, como resulta lógico dado que el equipo español debe encontrar un inversor que se haga cargo de su explotación deportiva y por lo tanto de buscar sus propios patrocinadores. Pero es importante señalar que fue la Junta de Andalucía quien primero apostó por el equipo, patrocinándolo desde la primera temporada y subiendo su aportación en estas últimas temporadas. Me atrevería a decir que, sin la aportación de la Junta, el equipo hubiera tenido difícil en algún momento su permanencia en el circuito, y por supuesto la gran victoria final en la temporada pasada.

P.–¿Hasta que punto ha pesado la oferta económica que se ha hecho en la decisión de no volver en 2026?

R.–La oferta conjunta presentada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación, con el compromiso también de la Autoridad Portuaria era realmente buena y personalmente agradezco a todos ellos el esfuerzo que han hecho todos estos años para que Sail GP estuviera en Cádiz y también la última para retener el Gran Premio de España. La propuesta se presentó en plazo y de manera muy solvente. No creo que haya sido el factor determinante. Es cierto que Cádiz no es Nueva York, aunque hayamos estado cuatro ediciones compartiendo circuito con ellos. Cádiz, la provincia, y Andalucía tienen también otras necesidades y es obvio que no podemos competir a nivel económico con ciudades como Dubai o Abu Dabi, pero hemos presentado una oferta económica más que razonable, junto a lo que ellos ya conocen de seguridad, hospitalidad, gastronomía, localización, meteorología, alojamientos… No creo por lo tanto que la propuesta económica haya sido poco generosa, y reitero mi agradecimiento a estas instituciones que durante estos años han hecho esto posible.

P.–¿Se sabe ya que ciudad sustituirá a Cádiz en el calendario?

R.–No. Sail GP sigue estudiando opciones de cara a cerrar su gira en Europa con muchas alternativas y condicionantes abiertos según me han comentado sus responsables, pero sin saber aún cual será la alternativa a Cádiz. En España ciudades como Valencia o Barcelona llevan años postulándose. En cualquier caso en breve los sabremos.

P.–¿Qué herencia deja Sail GP en Cádiz?

R.–Realmente mucha. En primer lugar, ha posicionado a la ciudad y a su bahía de manera imborrable en el circuito náutico mundial. Cualquier persona que tenga relación con la vela en cualquier lugar del mundo ya sabe de la existencia de Cádiz y sabe que es un lugar idóneo para navegar. También se ha demostrado una vez más que somos capaces de acoger y organizar con solvencia grandes eventos, a todos los niveles, no solo náutico. Por otro lado deja un legado medioambiental con la colaboración de Sail GP durante estos años pasados con el Parque Natural para la recuperación de especies como el chorlitejo patinegro o el charrancito común. También ha ofrecido oportunidades laborales, empresariales y deportivas extraordinarias a muchos gaditanos.

P.–¿Cómo cuáles?

R.–Hay bastantes personas de Cádiz que en estos años se han incorporado al staff de Sail GP de manera permanente, haciendo la gira mundial con ellos, y seguirán trabajando en Sail GP aunque ahora no vengan a Cádiz. También hay empresas locales que han trabajado estos años de manera extraordinaria en el evento de Cádiz y cuentan con la confianza de los responsables para trabajar con ellos en otras sedes. El reconocimiento de la organización al trabajo de las empresas locales es enorme.

P.–¿Y deportivamente?

R.–La Foiling Base seguirá en Cádiz y seguirá vinculada al equipo español al menos tres años más. Tenemos la suerte de tener en el Centro Náutico Elcano la mejor escuela de navegación en barcos voladores de España, y tal vez de Europa, dirigida de manera excelente por un gaditano que ha crecido como deportista y competido en ese mismo centro municipal: Pablo Guitián. Pablo, con el apoyo del equipo español de Sail GP y la financiación del Ayuntamiento de Cádiz, está reuniendo en Cádiz al mayor talento emergente y joven del mundo en numerosos clinics, cursos, competiciones y eventos con todo tipo de barcos voladores. Pero lo mejor de todo es que este proyecto está abierto a toda la ciudadanía, indistintamente del nivel de navegación que tenga cada uno, a través de propuestas como los Foiling Days, en los que pueden participar todos los gaditanos. Capítulo y reconocimiento aparte merecen las acciones de integración con personas con distintas discapacidades, que salen a navegar y a volar dentro de las iniciativas que organiza la Foiling Base.

P.–¿Qué oportunidades para otros eventos ve en el horizonte para cubrir el hueco de Sail GP?

R.–Sin duda Sail GP ya ha abierto una ventana al mundo enorme para la ciudad. Este año también hemos acogido por primera vez en la historia la salida de una regata de vuelta al mundo con la Globe 40, fruto de la garantía que ofrecía la ciudad tras la organización durante varios años de las pruebas de Sail GP y la visibilidad que hemos conseguido. En navegación oceánica tenemos unas oportunidades enormes: tenemos tradición, prestigio, infraestructuras, climatología favorable, seguridad, respaldo institucional, solvencia profesional… lo tenemos todo. Y por supuesto nunca podemos olvidar el deporte de base, es la raíz de todo. El compromiso de los clubes náuticos, las escuelas de vela, las instituciones, los patrocinadores, los monitores y todo el ecosistema que fomenta la práctica de la vela es lo que hará que la bahía siga siendo un referente en el futuro.

P.–¿Cómo se puede aprovechar todo esto?

R.–Cádiz puede y debe funcionar en este sentido no solo como sede de grandes eventos náuticos, o salidas de regatas más o menos importantes, sino como punto de atracción para equipos de vela oceánica que se establezcan en la bahía de manera estable durante sus periodos de no competición, en los que se dedican a la puesta a punto de los barcos, los entrenamientos y las acciones de hospitalidad con sus patrocinadores. Estos periodos coinciden con los meses de invierno, nuestra temporada baja en materia de turismo. Conocemos la experiencia de Francia, donde la industria náutica ha revolucionado ciudades como Lorient o El Havre. Cádiz puede seguir también este camino. También tenemos la experiencia de la vela ligera. La Federación Andaluza de Vela, después de muchos años de trabajo, ha logrado que cientos de deportistas de todo el mundo pasen aquí los inviernos entrenando. Tenemos que lograr lo mismo con la vela oceánica.

P.–¿Hay ya algún nuevo evento a la vista?

R.–Ya estamos trabajando para que en 2026 podamos tener en Cádiz una escuela de navegación oceánica de carácter internacional. En 2027 celebramos el centenario de la construcción y botadura en Cádiz del Juan Sebastián Elcano con múltiples y extraordinarios eventos náuticos. La ciudad y la Armada se van a volcar en esta celebración de la que ya se sabe que habrá en la ciudad una gran concentración de buques escuela. Todo hay que prepararlo con mucho tiempo porque son proyectos ambiciosos con organizaciones complejas. En 2028 podemos optar de nuevo a la salida de Globe 40 cuya primera salida desde Cádiz dejó muy buenas sensaciones tanto a la ciudad como a la organización de la prueba. También hay ya interés por parte de otros organizadores de pruebas tanto oceánicas como costeras para desarrollarlas en Cádiz. Ya hay un grupo de trabajo estudiando estas alternativas…. Sin olvidar esta promoción de la ciudad como base de entrenamiento para equipos oceánicos en los meses de invierno que antes hemos mencionado. En el mes de abril de 2026 iremos a Lorient, en Francia, coincidiendo con la llegada de Globe 40, para ir trabajando en esto. SailGP ha permitido que Cádiz sea un lugar deseado para muchos proyectos náuticos y es algo por lo que hay que estar agradecidos.