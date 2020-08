Ha pasado más de un año desde que Mara Rodríguez se convirtió en la portavoz del Grupo Municipal Socialista. En la entrevista habla del estado de la ciudad, de moción de censura, de su relación con el equipo de Gobierno y del papel que está jugando su partido en el Ayuntamiento entre otros asuntos.

–¿Qué foto fija hace de la situación del Ayuntamiento en el inicio del curso político?

–La ciudad está en un estado de parálisis. Ya ni siquiera es una supervivencia sino un estado de parálisis en cualquier ámbito. Sólo hay que ver los temas que van saliendo en prensa, tenemos la guardería Josefina Fornell, tenemos parados el pliego de basuras, el problema del pliego de transportes con el hacinamiento de usuarios como de los propios trabajadores, que se ven abocados a altercados continuos por el mero hecho de hacer su trabajo. Hay que recordar que este ayuntamiento es el único de la provincia que tiene la flota al 80% cuando todos la tienen al 100%.

–¿A qué achaca esa parálisis?

–Yo he tenido la suerte de vivir dos legislaturas. Es cierto que la pasada se caracterizó por una improvisación que hasta cierto punto fue legitimada por la ciudadanía por ese carácter de novato que se le daba al equipo de Gobierno. Ya en esta segunda entendemos que no cabe dar ese período de cortesía, ni siquiera esos 100 primeros días que al final se alargaron durante cuatro años. Nos encontramos que hay una falta de gestión del alcalde o, mejor dicho, una incapacidad manifiesta. Hay desgana, una falta de trabajo evidente. Nosotros recibimos constantemente a colectivos y personas que vienen rebotadas por no tener la atención que merecen y su obligación es atender a la ciudadanía. ¿Que el equipo de Gobierno está en un período de descomposición? Es algo evidente. Cuando se hace una confluencia y en vez de confluir lo que hacen es existir fuerzas políticas diferentes que ya no saben ni las siglas a las que representan, pues nos encontramos con un problema, con una parálisis de un alcalde que está ausente y un equipo de Gobierno que no está liderado por nadie. Esa falta de liderazgo hace que haya lagunas y carencias y muchos problemas sin resolver con la política de la patada hacia adelante.La situación es complicada.

–Juancho Ortiz, el líder del PP en el ayuntamiento, dijo que había llegado el momento de que hubiera una moción de censura y que, para ello, era necesaria la participación de su partido. Hasta ahora no se han pronunciado públicamente sobre el asunto. ¿Qué tiene que decir?

–Moción de censura, no.

–¿Por qué?

–Tenemos una forma totalmente distinta de hacer política a la del Partido Popular. Nuestra labor como grupo municipal es el lugar donde nos ha puesto la ciudadanía. Estamos en la oposición. Nuestra oposición es fiscalizar la labor del equipo de Gobierno, es más, puedo decir que desde el Grupo Municipal Socialista podemos tener muchas diferencias con el equipo de Gobierno, pero también hay puntos de unión. Con el Partido Popular la política es antagónica. Sería un pacto antinatura. El PSOE lo que hace es trabajar por la ciudad y el PP se queda sentado viendo cómo la ciudad se queda paralizada si no se actúa y propone una moción de censura. Nosotros seguimos trabajando para que Cádiz avance porque nuestro compromiso es la ciudad.

–¿Cree que el hecho de que simplemente se plantee esa moción de censura pone al equipo de Gobierno en su papel de víctima en el que se siente tan cómodo?

–Lo que sí es cierto es que hablar de moción de censura para Juancho Ortiz es muy fácil porque es la única manera que tendría el Partido Popular de intentar rozar en su horizonte llegar a la Alcaldía. Al equipo de Gobierno habría que preguntárselo a ellos pero la moción es algo que no entra en nuestros planes, porque entonces no hubiera tenido sentido propiciar el cambio que hicimos en 2015. Hay que tener respeto a la democracia, a las votaciones y al resultado. Adelante Cádiz en su día sacó 13 concejales y eso hay que respetarlo. La ciudadanía es la que debe darse cuenta de que a veces hay que rectificar y la mejor forma es acudir a las urnas y votar en conciencia viendo qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que quieren. Ahí insisto que la alternativa de izquierda útil, que transforma, de izquierda que dialoga y cree en el futuro y que trabaja por la ciudad es el PSOE.

–Usted habla de respeto a lo que ha votado la gente en el caso de Adelante Cádiz. Si se sigue ese argumento, el PP fue el más votado hace cuatro años y, sin embargo, ustedes propiciaron su salida. ¿No es algo contradictorio?

–No. Después de 20 años de un gobierno de derechas no es la misma situación. En aquel momento lo que había que hacer es el cambio hacia la izquierda y confiamos el gobierno en ellos. ¿Por qué funciona en el Gobierno central y no lo hace aquí? Evidentemente porque no estamos hablando de las mismas coaliciones y sí de otros intereses.

–A nivel de la oposición, durante el pasado mandato fue muy dura. ¿No cree que en esta ocasión está siendo también mucho más cómoda para el equipo de Gobierno?

–Creo que estrategias políticas debe haber siempre, pero en la municipal es fundamental también la persona. A ellos durante los cuatro años les sirvió el discurso del palo en las ruedas y quizás se encontraron con una oposición más hostil. Yo como portavoz del Grupo Municipal Socialista creo que la impronta de las personas también se plasma a la hora de dirigir al equipo, en este caso a los cinco concejales. Yo soy una persona dialogante, negociadora, lo que pasa es que te encuentras en el otro lado a gente que se encuentra mucho más cómoda en el papel de víctima que en el de ser pro activos y de ponernos trabajar de manera conjunta.

Desde el discurso de investidura en junio de 2019 yo le tendí la mano al alcalde y a su equipo y, además, le dije que era mucho más lo que nos une que lo que nos separa y debe ser así y, si no lo es, algo debe estar fallando.

Creo que el fallo proviene de la parte del equipo de Gobierno. Todas las propuestas que presentamos son pensando en la ciudad. El equipo de Gobierno no. Podemos hacer un barrido por las propuestas que han llevado y de ciudad son muy pocas. Pero también vista la política de redes sociales, interesa mucho más alcanzar tuits y seguidores a nivel mediático que gobernar la ciudad que te ha elegido.

–¿Qué le falta al PSOE para llegar al electorado? Siempre venden que hacen el trabajo con los colectivos, con las propuestas de ciudad pero eso después no se traduce en una confianza por parte de la ciudadanía en las urnas.

–Creo que ahora mismo estamos en una fase de resurgimiento. Lo importante no es las veces que te caigas sino la fuerza con la que te levantes cada vez que viene un resultado que es adverso. Mi llegada a la portavocía no fue ni mucho menos la que esperaba pero al final lo que la gente debe saber es que tenemos un proyecto, que generamos ilusión, darle una imagen nueva al partido en el que la gente vea lo que realmente somos. Quizás los momentos no nos han acompañado porque veníamos de un Partido Popular fuerte pero cuando quizás era el momento, nos encontramos con esa ola derivada del 15-M y ahí nos quedamos en una posición complicada. Yo soy de mirar mucho más al futuro. El presente es importante pero también hay que mirar al pasado para aprender de los errores y tengo claro que siempre hay que innovar, porque si siempre hacemos lo mismo, tendremos los mismos resultados.

–¿Y no creen que han perdido peso e influencia en el Ayuntamiento al no ser ahora la llave para que las distintos temas municipales salgan adelante, como sí ocurría en el anterior mandato?

–No lo creo. Si realmente se estuviera haciendo una gestión eficiente en la ciudad, nos podríamos sentir frustrados de no poder formar parte de la misma. pero con lo que se está haciendo... Pienso que el peso lo tenemos en dejar continuamente en evidencia la mala política que se está haciendo desde el equipo de Gobierno. Ser llave está bien, no lo voy a negar, pero a veces te pone en unas tesituras complicadas y la política se puede hacer de muchas formas. Nuestra función como oposición es fiscalizar. Puedo comprender que haya gente que no entienda cuando le decimos al equipo de Gobierno que no hace bien las cosas, cómo tendría que hacerlo, pero eso es fiscalizar. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de negociar, que no es rendir pleitesía, eso lo quiero dejar claro. Nunca se rendirá pleitesía porque nosotros estaremos siempre cuando haya proyectos interesantes para Cádiz. Hemos hecho ofrecimientos interesantísimos al alcalde. Por ejemplo, en la comisión anti Covid que se hizo en el período de confinamiento éramos los que más propuestas llevamos pero casi ninguna se llevó a efecto. Hubo una negociación de presupuestos y cuando le hicimos preguntas y le pedimos que trabajara, se rompió la negociación. Prefiero trabajar a ser llave bajo determinadas circunstancias.

–¿Este es un equipo de Gobierno con el que es muy difícil negociar y que más que diálogo hay imposición?

–Voy a poner un ejemplo muy claro. El que hasta ahora era concejal de Participación Ciudadana, Paco Cano, les lleva a las asociaciones de vecinos el borrador del reglamento ya hecho. Eso no es negociar. Eso no es participar. La palabra participación deberían borrarla de su diccionario porque no es fácil negociar con ellos. Inician la posibilidad de negociar pero a la mínima te dan la vuelta para tratar de hacer ver que eres tú la que ha roto la negociación. Insisto en que no es pleitesía sino compromiso con la ciudad. En cualquier posibilidad de negociación y de pacto que beneficie a la ciudad, nos tendrán.

–¿No cree que el asunto de la liberación de los portavoces, en el que al principio sólo usted se acogió, quisieron utilizarlo como un cheque en blanco?

–Pues se equivocaron totalmente. Yo creo que todo trabajo tiene que estar remunerado. Yo trabajo muchísimo por la ciudad al igual que el resto de los concejales del grupo, mucho más que los del equipo de Gobierno y yo no cuestiono lo que cobran. Es algo que no hay que justificar porque nunca hay que hacerlo cuando se cobra por hacer un trabajo. El que debería justificar es el que cobra y lleva tres meses de vacaciones. En todas las capitales de Andalucía no sólo el portavoz sino todos los concejales están liberados total o parcialmente. Utilizar el asunto de la liberación en ese sentido y pensar que era un cheque en blanco no tiene lógica.

–¿No hay un poco de miedo el actual PSOE de no pasarse de frenada para que vuelvan las acusaciones de los palos en las ruedas porque piensan que eso les penalizó en las municipales?

–El miedo no entra dentro de la forma de actuar del Grupo Municipal Socialista. Lo que sí es cierto es que todo lo que ha pasado te deber servir para hacer un balance y ver qué cosas se pueden seguir haciendo o son convenientes seguir haciendo y qué cosas no. En el anterior mandato había una oposición mucho más compactada pero la composición de la actual corporación es muy distinta a la de antes. Ni Ciudadanos es el mismo de antes, tenemos un concejal no adscrito, el PP ha pasado de diez a seis y los 13 que tiene el equipo de gobierno. Insisto, dejar gobernar hay que dejar gobernar pero lo que no vamos es a permitir locuras. Cuando se traen propuestas buenas para Cádiz las vamos a apoyar pero cuando no, las rechazaremos. Ojalá trajeran, aunque fuera, muchas propuestas regulares pero lo que traen es instar a la administración o hacer un pacto con no sé quién pero de vivienda, transporte, empleo, etcétera, nada.

–¿Le gustaría ser la candidata a la Alcaldía dentro de tres años y también asumir la Secretaría Local del PSOE?

–Vamos a ver. Esos son procesos diferentes, que están conectados pero yo ahora estoy en el presente de la ciudad, en trabajar por Cádiz. No quiero que me distraigan de otras cosas. Creo que entrar ahora en eso cuando queda un año para el Congreso Local es distraer el eje del grupo socialista que es trabajar por la ciudad. Esos son procesos a los que se pueden presentar cualquier militante.

-¿Cómo es su relación con el antiguo portavoz y secretario local socialista, Fran González?

–Ahora tenemos pendiente con el inicio del curso político y su reciente incorporación a Zona Franca una reunión, aunque el mismo día que visitó al alcalde, vino al grupo municipal. Mi relación como secretario general, normal, y como delegado de Zona Franca sólo una reunión informal aquí y tenemos pendiente otra formal y espero que la relación sea igual de fluida que la anterior delegada.