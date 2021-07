Macarena Olona es diputada por Granada por Vox y secretaria general del grupo en el Congreso . La que es una de las fuerzas emergentes de su partido ha estado esta semana en Cádiz, donde el martes dio un mitin en la plaza de San Juan de Dios.Esta entrevista se produjo horas antes de ese acto.

–Esta semana anunciaron que se rompían las relaciones con el Partido Popular. ¿Eso supone el fin del apoyo de Vox al Gobierno de la Junta?

–Nosotros no formamos parte del Gobierno de la Junta. Nuestros acuerdos, lo dijimos al principio, fueron de entrada de investidura y en cumplimiento de unos pactos. Somos una formación, una familia como me gusta a mí calificarlo, que no nos preciamos de ser un partido que dé bandazos ni que sorprendamos a nuestros votantes. Por ello queremos trasladar la misma tranquilidad que siempre se puede tener con nosotros, no defraudamos. Cada iniciativa, cada cuestión que se tenga que dirimir en plenos, parlamentos, ayuntamientos o institución pública en la que estaremos o no presentes y seamos o no determinantes, se analizará por parte de nuestra formación pensando en los ciudadanos. ¿Significa esto que Vox vaya a apoyar mociones de censura de formaciones de la izquierda que permitan desbancar al PP o inclusive a Ciudadanos? En absoluto.

–Usted es diputada por Granada y son constantes su visitas a Andalucía. ¿Esto es una señal de que puede ser la candidata a la Junta?

–Yo soy diputada por Granada y hasta la fecha es cierto que han aparecido algunas noticias en los medios que sí que puedo decir claramente que no responden a un hecho objetivo en el aspecto de que nos hayamos sentado en Vox a pensar y a calibrar adecuadamente cuál es el mejor candidato para Andalucía, porque eso es algo que hasta la fecha no hemos hecho. Entendemos que esa decisión se tiene que dar sobre un escenario realista, que pasa por que de manera efectiva el señor Juanma Moreno haya convocado elecciones. Lo que puedo asegurar es que soy una enamorada de Andalucía, soy una enamorada de Granada y considero que es una auténtica ignorante y racista la señora Teresa Rodríguez, cuando ante esas noticias que han ido saliendo en los medios de comunicación, ha dicho que yo no tenía derecho a concurrir a las elecciones de Andalucía porque soy de Alicante. Esa es una diferencia que sólo encontramos en Vox porque nosotros llevamos a toda España en el corazón.

"Para Cádiz es una desgracia tener a Kichi. Han engañado al electorado a lomos del populismo”

–¿Es Cádiz una plaza difícil para Vox, un territorio comanche?

–Consideramos que Cádiz no se merece tener un alcalde como Kichi. Son dirigentes políticos que a lomos del populismo han conseguido engañar a su electorado, pero que cuando tocan pelo, cuando tocan cuotas de poder, demuestran que no eran más que una cortina de humo y que no están preparados para gobernar la vida de los españoles.

–En Cádiz llevamos semanas con la polémica de la retirada de la placa de Pemán de su casa natal. ¿Qué opinión le merece este tema? ¿Y qué piensa de la Ley de Memoria Histórica?

–La no derogación de un gobierno popular con una mayoría absoluta de la infame Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de Zapatero es una de las mayores indignidades y traiciones del PP cometió con un electorado que ni siquiera podemos decir que sea de derechas, sino con todo aquel español que estime, que sea de derechas o de izquierdas, que la historia ha de dejarse para los historiadores. Frente a los complejos del Partido Popular, nosotros nos oponemos abiertamente a la Ley de Memoria Histórica, y aprovecho que ya hemos presentado una proposición de ley para derogación de la misma. La nueva Ley de Memoria Democrática avanza un poco más, es un proyecto totalitario y si algo me produce una inmensa tristeza es la traición que supone al abrazo de la concordia que los mayores quisieron darse cuando las heridas todavía sangraban y que era el momento de Transición. En el caso del Ayuntamiento de Cádiz y la retirada de nuestro ilustre dramaturgo, escritor y poeta gaditano, la Junta ha señalado que la retirada contraviene esa Ley de Memoria Histórica en la que se ampara Kichi para llevar a cabo esta actuación que si algo atenta, es contra la historia, la cultura y la tradición gaditana.

"La historia hay que dejarla a los historiadores. Estamos en contra de la Ley de Memoria Histórica”

–Hace unos días su compañero Agustín Rosety puso un tuit en el que decía que en el 36 no hubo un golpe. ¿Usted comparte esa misma opinión que el diputado por la provincia de Cádiz?

–Cuando en Vox decimos, y sólo lo decimos en Vox, que la historia hay que dejársela a los historiadores y que no se debe imponer ninguna verdad oficial es precisamente porque Vox es el partido que defiende la libertad. En mi casa, en mi familia, he tenido a familiares muertos y a uno y otro bando. Para una parte de mi familia lo que ocurrió en el 36 fue un golpe de Estado, un golpe militar. Para otra parte de mi familia lo que ocurrió fue un alzamiento nacional. En Vox decimos que si la historia es para los historiadores, unas y otras concepciones deben tener cabida y a eso nos referimos cuando decimos que no vamos a obligar a los españoles a condenar a sus abuelos. Por lo tanto respeto absoluto hacia las opiniones de mi general porque se enmarcan en su opinión personal y son el mejor ejemplo de que en Vox tienen cabida tanto las personas que consideran que lo que ocurrió en el 36 fue un alzamiento nacional como quienes lo consideran un golpe militar. Lo importante es que nosotros nunca obligaremos a condenar a los abuelos de uno y otro bando.Esto no quita en absoluto que Vox reconoce el derecho de cualquier español a localizar y dar sepultura, yo te diría santa como católica que soy, de los restos mortales de sus antepasados, algo que no debería estar manchado por la ideología, porque los muertos, muertos son, y lo que merecen es un eterno descanso.