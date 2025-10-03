Las entradas para Niña Pastori para su concierto de Navidad en el Teatro Falla salen a la venta el miércoles

La artista Niña Pastori durante una de las galas celebradas esta semana en el marco de los Grammy Latinos.

Niña Pastori continúa su camino hacia Belén retomando la gira gira para la época más mágica, emotiva y festiva del año, en la que mostrará su último trabajo los próximos días 6 y 7 de diciembre en el Gran Teatro Falla. Este 2025 la artista repite éxito y lleva su gira navideña a nuevos lugares muy especiales para ella como Cádiz. Un espectáculo único creado para disfrutar de su aclamado disco 'Feliz Navidad' y los clásicos de la temporada. La cita perfecta para compartir con familia y amigos esta Navidad.

El álbum Feliz Navidad incluye algunos de los villancicos más reconocidos, reversionados con su inconfundible estilo flamenco y cambio de ritmo para fechas tan señaladas. Además, interpretará en directo dos temas inéditos que prometen convertirse en nuevos clásicos navideños.

Las entradas:

Las entradas se pondrán a la venta el próximo miércoles, 8 de octubre a partir de las 10.30 horas por los canales habituales del Ayuntamiento de Cádiz (Bacantix y en las taquillas en sus horarios habituales). El Precio ronda de los 70, 60, 35, 35 y 25 euros; Con carné joven es cuestan 6 euros en Paraíso (15% del aforo).