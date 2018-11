Cuando Cádiz capital ya aparece en el mapa

Esta semana se presentó, de forma solemne en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz, con la presencia del propio alcalde y del presidente de la Autoridad Portuaria, una millonaria inversión que dará vida al vetusto edificio de la Ciudad del Mar, abandonado desde hace más de 25 años. Un hotel de 5 estrellas, el primero de esta categoría, y el más grande, con al menos 200 habitaciones, para la ciudad.

El proyecto forma parte del impulso turístico que está experimentando la capital desde hace apenas unos años, y viene a solventar parte del déficit que tiene de camas hoteleras. Hay que tener en cuenta que la ciudad dispone ya de 869 pisos turísticos legales, muy por encima de las restantes grandes localidades de la provincia. Supone disponer de 3.849 camas, bastantes más que las 2.270 plazas en centros hoteleros.Siempre a la cola de las ciudades turísticas de la provincia, Cádiz ha escalado posiciones, situándose ya al mismo nivel que Jerez, aunque lejos todavía de Chiclana o Conil.

Este crecimiento ha ido parejo a la recuperación urbanística de la ciudad, especialmente su casco histórico. Un ejemplo es la fuerza de intramuros en verano, cuando hasta hace poco se quedaba vacío ante la atracción que suponía el Paseo Marítimo.

Además del tirón del turismo de cruceros (400.000 viajeros se esperan este ejercicio), la ciudad ha sabido mantener su tradicional turismo de playa, con la afluencia de madrileños, vascos, extremeños y sevillanos, a lo que ha ido uniendo cada vez con más fuerza visitantes con un mayor nivel adquisitivo. Parejas y familias con gran capacidad económica han adquirido pisos e incluso fincas en el centro histórico tras descubrir esta ciudad. Y todo ha servido para atraer a nuevos visitantes.

“Cádiz ciudad da una impresión muy buena; la ven como una ciudad muy limpia. No se la esperan y superan con mucho las expectativas que podían tener”, destaca Ángeles Hidalgo, que ha traído a numerosos grupos de turistas de alto nivel desconocedores todos de Cádiz. “Todos hacen una valoración muy alta”, resalta.Sin embargo, aún hay muchos déficit que solventar. Uno de ellos es la necesidad de incrementar la planta hotelera. Otros, los horarios de centros de interés cultural, tanto públicos (museos, yacimientos, murallas) como privados (iglesias). Falta indicadores, faltan rutas y no se sabe aprovechar el potencial histórico, como el Teatro Romano o los yacimientos fenicios y romanos (el Gadir no permite organizar grupos de visitantes con antelación), o el difícil acceso a diversos centros. Eso sí “cuando se les lleva a los chiringuitos de la playa acaban impresionados. E incluso hay grupos que vienen periódicamente a Cádiz y siempre están un día más en el Parador para poder repetir su desayuno”. Que aproveche.