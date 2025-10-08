Encuentro con el escritor Marcos Giralt Torrente, descendiente de Gonzalo Torrente Ballester, en la Fundación Carlos Edmundo de Ory

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y la Fundación Carlos Edmundo de Ory programan una conversación con Marcos Giralt Torrente en torno a su última publicación ‘Los ilusionistas’ (Anagrama), que supone su rotundo regreso al género autobiográfico y en el que analiza su vida y la de su familia, todos parientes del escritor Gonzalo Torrente Ballester. El periodista y escritor Alejandro Luque participará en esta cita mañana, 9 de octubre a las 19:00 horas en la Fundación Carlos Edmundo de Ory, situada en la calle Ancha, 16.

Marcos Giralt Torrente se enfrenta en ‘Los ilusionistas’ a su propia vida, la de su madre y sus tíos, todos descendientes del histórico Gonzalo Torrente Ballester. ‘Los ilusionistas’ es una obra sobre los afectos, la memoria, la infancia, las ataduras de la herencia y la propia escritura. Mezcla la novela epistolar, el perfil autobiográfico y el relato introspectivo. Esta obra es el regreso de Giralt al territorio autobiográfico en el que ya deslumbró con ‘Tiempo de Vida’, Premio Nacional de Narrativa, Premio Strega Europeo y uno de los libros más influyentes de los últimos años.

Es autor de una decena de novelas y colecciones de relatos que le han concedido un prestigio como narrador. Debutó con un libro de cuentos, ‘Entiéndeme’, en 1955, tras los que llegaron las novelas ‘París’, Premio Herralde de novela, y ‘Los seres felices’. Tras la mencionada ‘Tiempo de vida’ siguieron los libros de cuentos ‘El final del amor’, Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, ‘Mudar la piel’ y ‘Algún día seré recuerdo’. Ha sido traducido a diversas lenguas y ha participado como escritor residente en instituciones europeas.