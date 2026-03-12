Las empresas interesadas en la Ciudad de la Justicia de Cádiz podrán presentar oferta hasta el 10 de abril

Ahora sí que sí. Después de una fase inicial de trabajos previos que se están acometiendo desde el 15 de diciembre y que han sembrado ciertas dudas y críticas, el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz se pone serio (por fin) y activa la maquinaria administrativa que debe ir combinando fechas, plazos y fases para iniciar las diferentes obras que desembocarán en el nuevo equipamiento judicial de más de 38.500 metros cuadrados, que es el triple de la superficie que suman hoy todas las sedes judiciales repartidas por Cádiz.

La primera obra contundente en el espacio de los antiguos depósitos de tabaco reservado para Ciudad de la Justicia será la de la consolidación de las casas de ingenieros; esos dos edificios gemelos que por ahora no van a tener uso alguno y que van a sufrir unas obras de reparación de daños estructurales y consolidación para que la posterior construcción del nuevo equipamiento judicial no pueda ocasionar más daños o incluso derrumbes en estas históricas edificaciones.

Esta fase 1 de la Ciudad de la Justicia ya tiene su primer plazo definido. El próximo 10 de abril, día hasta el que las empresas interesadas podrán presentar su oferta para hacerse cargo de las obras, que casi alcanzan el millón de euros (966.930,96 euros, en concreto, algo más que lo inicialmente previsto) y que la Junta quiere comenzar en junio para finalizar en febrero de 2027.

"Hemos acabado con décadas de promesas incumplidas", ha afirmado este jueves el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, al salir a licitación las obras de consolidación de las dos antiguas casas de ingenieros. "La Ciudad de la Justicia de Cádiz es uno de los proyectos estrellas del plan de infraestructuras judiciales, y desde nuestra llegada al Gobierno no hemos perdido ni un minuto para cumplir nuestro compromiso con la capital gaditana", ha añadido, mostrando su satisfacción por que "los gaditanos por fin tendrá unas instalaciones judiciales acordes con las necesidades del siglo XXI".

El resto de fases

A la espera de resolver esta licitación, que el 10 de abril conocerá cuántas empresas hay interesadas en las obras, ha recordado la Consejería que la hoja de ruta marcada seguirá en una siguiente fase con el Depósito de 7.732 metros cuadrados, que será rehabilitado y adecuado para albergar los servicios comunes general y de ejecución y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el objetivo de que sean los primeros servicios en trasladarse a la Ciudad de la Justicia, allá por finales de 2028 o principios de 2029.

Luego vendrá la parte más importante y voluminosa del proyecto, que es la construcción del nuevo edificio de 20.800 metros cuadrados de superficie que acogerá el Tribunal de Instancia, la Audiencia Provincial, el Juzgado de Guardia, las salas de vistas, la zona de detenidos, todos los servicios de apoyo a la Justicia como la asistencia a víctimas (SAVA) o la mediación (PIMA y SEMPA), además del espacio para los colegios profesionales. Un edificio que construirán inversores privados a cambio de un canon anual de 7,3 millones de euros que abonará la Junta de Andalucía hasta 2056.

Y por último se contempla la rehabilitación de los dos antiguos depósitos que servirán para los archivos y para un salón de actos, estando también previsto que pueda entrar en servicio a finales de 2028 o principios de 2029.