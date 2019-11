Las empresas constructoras no encuentran albañiles por falta de mano de obra cualificada

Por increíble que pudiera parecer, más aún si echamos un vistazo a los datos del paro, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los promotores inmobiliarios a la hora de iniciar una nueva promoción es la falta de mano de obra cualificada.

Según ha explicado a este Diario Manuel Gómez, de Comunidades del Sur, "la crisis que sufrimos no hace muchos años y que se prolongó durante un largo periodo de tiempo provocó que desaparecieran el noventa por ciento de los oficiales de la construcción".

Esto se ha traducido, en otras palabras, en que "no hay albañiles". En este sentido, Manuel Gómez señala como causa el hecho de que "a muchos de ellos les pilló la crisis con edades próximas a los 50 años y no tuvieron más remedio que adaptarse a otro medio de vida y ahora no quieren volver ya a la construcción".

El resultado es que algunas empresas constructoras están teniendo verdaderas dificultades para encontrar mano de obra de cualificada e incluso se ven obligadas, en ocasiones, a no poder presentar presupuestos en algunas de las promociones por falta de personal.

Manuel Gómez recuerda incluso casos concretos, como el de un amplio grupo de empresarios de la construcción de Madrid que no tuvo más remedio que "adaptarse a un nuevo medio de vida". La mayoría de estos empresarios a los que se refiere "optaron por comprar licencias de taxis y hoy en día se mantienen como grupo".

La falta de albañiles y el encarecimiento de la mano de obra, sin embargo, no son los únicos problemas a los que se están enfrentando actualmente las promotoras. Desde hace unos años, las condiciones bancarias se han endurecido mucho para los promotores. Ahora si una promotora necesita recurrir a un préstamo bancario, debe tener ya comprado el terreno y haber vendido al menos el 50 por ciento de los pisos. Sin esos requisitos no hay préstamo.