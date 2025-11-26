La empresa Tranvía dejará de prestar el servicio de autobuses de Cádiz a San Fernando

La empresa Tranvía, una de las históricas de Cádiz siempre vinculada al transporte público de viajeros, va a perder una de sus señas de identidad fundacionales. En los próximos meses dejará de prestar el servicio de autobuses de Cádiz a San Fernando, que desde hace muchos años comparte al 50% con otra empresa destacada del sector en Cádiz, Transportes Generales Comes.

El motivo de esta finalización de servicio radica en el proceso de adjudicación del nuevo contrato de esta línea de transporte interurbano que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, y al que no ha concurrido Tranvía, que ha decidido no presentar oferta. Y es que fuentes de la empresa trasladan que el escenario que se ha venido dando hasta la actualidad, con una línea interurbana compartida entre dos empresas, no resulta nada efectivo. De hecho, la buena relación entre ambas empresas ha permitido que el servicio se preste sin incidencias en todos estos años.

La otra empresa que hasta ahora viene siendo responsable de esta línea entre Cádiz y San Fernando, Comes, sí ha presentado su oferta al proceso de licitación. Y de hecho es la propuesta que más puntuación ha sacado tras el análisis realizado por los técnicos correspondientes. 31,25 puntos, en concreto, se le imputan a Comes, frente a los 13,30 puntos que se le han otorgado a la otra concursante, Monforte S.A.U., una empresa gallega (Monbus) que está en pleno proceso de expansión nacional y que anuncia también su implantación en Portugal.

Por tanto, Comes está a un paso de quedarse en solitario con el servicio interurbano que une Cádiz con San Fernando, con un contrato que la Junta firmará para los próximos cinco años con un montante total (IVA incluido) de 4.565.895,20 euros.

Las ofertas de las dos empresas

Le ha valido a Comes su experiencia en la gestión del servicio, así como las instalaciones que tiene en la Zona Franca y los servicios y recursos que tiene como empresa para obtener una puntuación muy superior a la de su rival.

Así, entre otros aspectos que destaca el informe, se valoran los protocolos de actuación ante las posibles contingencias (averías, accidentes, fenómenos climatológicos adversos...), la cercanía de las instalaciones, que permiten que "en apenas 25 minutos sobre cualquier punto de la línea" se pueda reaccionar; o la disposición de dos vehículos de asistencia y "varios vehículos de apoyo".

Por su parte, de la oferta de Monforte una de las propuestas que más llama la atención es un servicio nocturno los viernes, sábados y vísperas de festivos con un solo vehículo en circulación de 1.00 a 5.00 horas "que irá alternando en cada expedición su funcionamiento entre las dos rutas", así como la instalación de pantallas informativas y de desfibriladores automáticos en el interior de los autobuses. También ha planteado habilitar paradas en las estaciones de Bahía Sur y de San Severiano; algo que la Junta no ha visto adecuado al no justificar la oferta "cómo afectaría las modificaciones de recorrido y, en su caso, las paradas actuales que serían necesarias suprimir, ni cómo afectaría a la duración actual del recorrido de cada línea y al número de expediciones".