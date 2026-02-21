La empresa gaditana Babblá Estudio recibe el Premio al Proyecto Más Importante del Año en los AEVEA por ‘La Velada del Año’

La empresa gaditana Babblá Estudio ha sido reconocida con dos galardones en la última edición de los Premios AEVEA, organizados por la Asociación de Agencias de Eventos Españolas Asociadas, una de las principales entidades profesionales del sector en España.

La compañía optaba al premio a Mejor Evento Deportivo del Año, categoría que consiguió durante la gala celebrada esta semana. Su CEO, Enrique García-Agulló, fue el encargado de recoger el galardón en representación del equipo. Además, el jurado otorgó a La Velada del Año el Premio al Proyecto Más Importante del Año, el reconocimiento especial que distingue al proyecto considerado más relevante del ejercicio entre todos los premiados de la noche. Babblá formó parte del equipo organizador junto a VELARIS y BRAU, dentro de un proyecto liderado por Ibai Llanos, en el que participaron decenas de empresas colaboradoras y cientos de profesionales.

Un fenómeno de alcance internacional

La Velada del Año reunió a 80.000 personas en vivo y superó los 144 millones de visualizaciones en streaming, alcanzando picos de más de 6 millones de espectadores concurrentes durante una emisión de más de ocho horas. La magnitud técnica y organizativa del evento implicó meses de planificación estratégica y la coordinación de grandes equipos multidisciplinares en un despliegue de máxima exigencia operativa.

Talento gaditano en producciones de primer nivel

Fundada en Cádiz, Babblá Estudio desarrolla desde Andalucía producciones de gran formato en el ámbito deportivo, musical y corporativo, trabajando tanto en España como en Latinoamérica. Desde la dirección de la compañía destacan que “este reconocimiento es fruto del trabajo colectivo y del esfuerzo compartido por todos los equipos implicados. Para nosotros es un orgullo que una empresa gaditana forme parte de proyectos de esta dimensión y reciba un respaldo tan significativo del sector profesional”. Este doble galardón consolida la presencia de una empresa andaluza en algunas de las producciones más exigentes del panorama actual.