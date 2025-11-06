La empresa Elecam Group abrirá sus nuevas instalaciones en el recinto de la Zona Franca en enero
La firma gaditana ocupa ya un edificio sostenible en una nave de 3.688 m2 y mantiene 80 puestos de trabajo
El delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, confirma que ya se encuentra en uso el 71% del espacio que ocupaba la antigua Altadis
Dreexo Energy llega a Zona Franca de Cádiz para ocupar 51.000 metros cuadrados de Altadis
Elecam Group, una de las compañías tecnológicas gaditanas con mayor recorrido y proyección internacional, ha inaugurado este jueves sus nuevas instalaciones en el recinto fiscal de la Zona Franca de Cádiz, un espacio que se convertirá en su sede central y donde la empresa prevé estar “plenamente operativa” el 2 de enero de 2026. El edificio ha supuesto una inversión superior al millón de euros y cuenta con 3.688 metros cuadrados diseñados con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y confort laboral para más de 80 trabajadores.
La inauguración reunió a representantes institucionales, proveedores, clientes y parte de la plantilla, en un acto que simboliza el salto adelante de Elecam Group en su estrategia de crecimiento. “Nosotros necesitábamos un espacio amplio, singular, y este edificio cumplía todas las características necesarias para afrontar nuestro presente y nuestro futuro”, explicó el CEO de Elecam Group, Alberto Pérez Castillo..
Un grupo gaditano con cuatro décadas de trayectoria
Elecam Group nació como un almacén de material eléctrico, pero hoy es una empresa global dedicada a soluciones tecnológicas, ingeniería, diseño y fabricación, con una cuota de exportación que alcanzará el 33% este año. La compañía ha hecho de la captación de talento local uno de sus ejes. “Nuestra cantera es la Universidad de Cádiz y los institutos de Formación Profesional”, recordaron.
La empresa mantiene una política activa de atracción de talento: “Estamos contratando incluso a personas para las que todavía no tenemos un puesto disponible, pero que creemos que tienen talento y debemos retenerlo”, señaló. Pérez Castillo insistió también en su intención de mantener el carácter familiar de una firma que se encuentra ya en segunda generación.
La Zona Franca, en plena transformación
El delegado especial del Estado en la Zona Franca, Fran González, destacó el valor que supone para la ciudad que una empresa de este perfil consolide su actividad en el recinto fiscal. González recordó que Elecam Group “es una empresa con ADN gaditano, innovadora, con presencia nacional e internacional”.
El delegado situó la llegada de Elecam en el proceso de reactivación de la antigua Altadis. “El 71% del espacio ya está en uso, en rehabilitación o con contratos firmados”, subrayó, mencionando proyectos como los de Dragados, Rofa o Drexel, además de la Escuela de Servicios Marítimos de la Guardia Civil.
González defendió que la Zona Franca “está siendo competitiva y atractiva” gracias a su apuesta por la sostenibilidad, la mejora de infraestructuras y el acompañamiento empresarial. Actualmente, más de 400 empresas trabajan en los espacios del Consorcio en la provincia, generando cerca de 10.000 empleos directos e indirectos.
Un ecosistema empresarial que crece
Tanto Elecam Group como Zona Franca coincidieron en destacar la creación de un “ecosistema de cooperación” entre empresas del recinto fiscal, especialmente para la innovación y proyectos compartidos. Este modelo, según el Consorcio, permite atraer nuevas inversiones, orientar mejor la inversión pública y avanzar en la descarbonización y modernización de los espacios comunes.
En este contexto, la llegada de Elecam Group se interpreta como un refuerzo a la actividad económica de Cádiz y como un paso más hacia la consolidación del recinto fiscal como polo tecnológico e industrial de referencia.
