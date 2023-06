Cádiz crea a lo grande

Todo en uno y todos a una podría ser el resumen de la filosofía de Los del merch, una apuesta emprendedora que el pasado ocho de mayo abrió sus puertas en la capital gaditana, en la calle Ciudad de Santander, una de las vías que más vaivenes comerciales ha vivido en la última década y que ahora se revitaliza desde la ilusión y el trabajo constantes de unos jóvenes que demuestran que Cádiz puede jugar en primera división empresarial.

En concreto, “queremos solventar a los que vengan después las trabas que nos encontramos nosotros cuando empezamos en este negocio, sin depender de nadie ni tener que marcharte de Cádiz. Hacemos el mejor trabajo posible con los mejores recursos a un precio real”, explica Rómulo Durán Beardo, uno de los tres socios del proyecto junto a José Manuel Acuaviva y Carlos Garrido. Forman piña desde la frenética actividad que se desarrolla en la trastienda del local con sus compañeros Elena, Marta y Berto, para dar combustible a una empresa que opera sin intermediarios como “línea de negocio” y en la que el ciclo entero del producto cabe entre cuatro paredes.

“Comenzamos en redes sociales en 2019 y nos reinventamos en pandemia con las mascarillas personalizadas. En 2021 dimos el salto a la impresión en gran formato y en 2022 empezamos a trabajar para grandes artistas”, rememora sobre su trayectoria Durán Beardo.

La elección de Ciudad de Santander radica -cuenta- en que “buscamos una zona de paso, donde el cliente pudiera vernos. Es un local reformado con cuatro ventanas a la calle y se encuentra en el entorno de colegios como Las Esclavas, San Vicente, San Felipe o Argantonio, por donde pasan muchos padres y madres con sus hijos”.

Y es que Los del merch se atreven con todo, desde “regalos para profesoras de guardería” a grandes formatos para festivales, desde lanyers a tarjetas de PVC, de la producción de camisetas o chapas a enormes trabajos en metacrilato, aluminio, acero o madera, desde el diseño web o producción de vídeo hasta la logística o la posventa.

Su perspectiva de negocio pasa por tomarse el trabajo a lo grande, con una labor que aglutina el ámbito creativo, en las áreas de diseño (branding, editorial, papelería corporativa y web) y comunicación (e-commerce y gestión de redes sociales y web), con la producción impresa. Una visión global de la proyección de la imagen de marca para conseguir el mejor resultado, focalizado en la personalización, en nombres que no son asunto baladí en éxito y alcance.

“Nuestro cliente más top en cuanto a volumen de trabajo ahora mismo es Delaossa”, cuenta Durán, aunque aparte del rapero andaluz también menciona al productor de moda, Bizarrap, las DJ Mëstiza –que abrirán este 22 de junio Bahía Sound, uno de los eventos para los que también trabajan–, el proyecto conjunto de ToteKing y Easy-S, la Film Symphony Orchestra o la cantante Lali Expósito, a la que “le hicimos el merchandising en la gira del año pasado”. En el propio Carnaval de Cádiz han dejado su sello en el coro de Los Estudiantes o la comparsa Las Musas.

Otros clientes destacados son el Museo Camarón de San Fernando, el diseñador de moda Álvaro Calafat, Petaca Chico, los grupos de restauración Arsenio y Sapo, Familia Torres, Horeca, Ludik, la discoteca Ícaro de Co

nil de la Frontera o Maura Revuelta. Además, han participado en el 40 aniversario del reloj G-Shock de Casio –“hicimos mil y pico pulseras de acceso personalizadas”, detalla Durán–, y tendrán una presencia destacada en la fiesta Bresh, cuya próxima residencia se celebrará en Amnesia, Ibiza. “Nos ha funcionado mucho el boca a boca, ningún cliente quiere jugársela. Somos la única empresa de Cádiz capital que podemos hacerlo todo a lo grande. Otras te lo hacen pero a formato pequeño”, expresa el emprendedor gaditano.

Semejante carga de trabajo no podría llevarse a cabo sin una concienzuda inversión en maquinaria. “Hemos asumido un coste en herramientas para tener más margen de beneficio. Son impresoras más grandes, más caras pero con un mantenimiento menor. Negociamos con las empresas para que el cliente final lo tenga más barato”, afirma. Como ejemplo, la serigrafía digital, que “imprime directamente las prendas y en apenas un minuto están listas”, cuando en la tradicional “antes se necesitaba imprimir en cada color y cada plancha costaba 20 euros, más las pasadas de tinta”, explica. El resultado queda patente en una de las camisetas de Lali Expósito que muestra Durán en su negocio, realizada con la técnica DTF (direct transfer to film) y en la que “estos tonos de la piel no pueden conseguirse con serigrafía tradicional”.

De entre todo este armamento, destaca las bondades de la joya de la corona, una enorme impresora HP Latex 800W, “única en Cádiz capital porque imprime en blanco, es de tinta con base de agua, sin químicos. Hemos hecho una inversión de 45.000 euros. Cuando se habla de merchandising se va a lo barato, a vender, con material de poca calidad. Nosotros acortamos tiempo y abaratamos procesos. Buscamos que el cliente se despreocupe de todo”, concluye.