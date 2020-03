La embajada de Mozambique ofrece su ayuda a las seis gaditanas que esperan para poder abandonar el país

La embajada de España en Mozambique ha enviado un comunicado en respuesta a la noticia publicada por este medio de las seis jóvenes gaditanas que se encuentran en Maputo sin poder regresar al país tras el agravamiento de la crisis por el coronavirus. Asegura que no se lava las manos y que está en contacto con las mujeres.

En su escrito, la embajada recuerda que, siguiendo las recomendaciones del Gobierno de España, "ha aconsejado a todos los ciudadanos españoles, que se encuentren temporalmente en el extranjero, que no representen servicios esenciales, el retorno a España a la mayor brevedad. El grupo en cuestión, fue advertido personalmente en diversas ocasiones del riesgo potencial de permanecer en un país en el que el deficiente sistema sanitario no podrá hacer frente a la pandemia de coronavirus de producirse en la escala en la que se está produciendo en España, con las consecuencias de inestabilidad social que ello puede acarrear".

La embajada asegura que "actualiza las información para los residentes y transeúntes en Mozambique en la medida en que puede acceder a ella en tiempo real (4 veces el 18 de marzo). En estas pautas, particularmente, no se garantiza que a la hora de intentar tomar uno de los vuelos mencionados existan nuevas limitaciones fronterizas o los pasajes se encuentren agotados".

Las autoras del vídeo manifiestan su intención de “visibilizar las distintas infracciones que distintas instituciones han cometido” refiriéndose en primer lugar a los problemas experimentados ante la política de cancelación de vuelos de la aerolínea TAP Portugal y a los “precios exorbitados” de las alternativas. La embajada considera que esta afirmación es la base de su problema. En los contactos con las interesadas, éstas inquirieron en repetidas ocasiones si la embajada podía hacerse cargo del precio del cambio de billete, posibilidad que no está en el ámbito de decisión de ninguna embajada de España".

"La cancelación del vuelo alternativo que las interesadas habían adquirido a través de la compañía TAAG, decisión del Gobierno de Angola, queda fuera del alcance de esta Embajada. Este cierre de fronteras se comunicó a todos los españoles presentes en Mozambique tan pronto como se produjo", afirman desde la embajada del país africano.

"En nuevos contactos con las interesadas, incluso después de la difusión del vídeo, se les sigue instando a abandonar el país a la mayor brevedad ante la posibilidad de que se produzcan nuevas cancelaciones o cierres de fronteras. Las interesadas piden garantías a la embajada de España de que el vuelo de TAP Portugal que tenían contratado originalmente no será cancelado, decisión que está sólo en las manos de los Gobiernos Portugués y Mozambiqueño y de la propia compañía aérea", sigue el comunicado.

"La alternativa de la repatriación por parte de la embajada que solicitan las interesadas, es una decisión exclusiva del Gobierno de España en coordinación con sus socios de la UE en el momento que se decida activar los protocolos comunes de repatriación de nacionales europeos. La embajada no “se lava las manos", afirman.

Además se dice en dicho comunicado que "las interesadas no se encuentran “atrapadas en Mozambique”. Sigue habiendo compañías que no han cancelado vuelos y fronteras que no se han cerrado. Así se ha descrito, prácticamente en tiempo real, en las informaciones que esta embajada dirige a los españoles presentes en Mozambique, reproduciéndolo además en sus redes sociales Facebook y Twitter".

"La afirmación de estar “atrapadas en Mozambique”, sólo ha contribuido a generar nerviosismo e incertidumbre entre los españoles que van saliendo de Mozambique y los que se aprestan a hacerlo en estrecho contacto con esta embajada".

Por último, la embajada afirma que "en las últimas conversaciones con las interesadas hasta se les ha ofrecido la posibilidad de alojamiento por parte de esta embajada en caso de que, efectivamente, todos los vuelos se cancelen y las fronteras se cierren".