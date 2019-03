Adelante Cádiz será la marca electoral que aglutine a Podemos, Ganar Cádiz e IU

Adelante Cádiz será la marca electoral que aglutinará a Podemos, Ganar Cádiz en Común e IU para concurrir en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Lo hará con el actual alcalde, José María González Kichi, como cabeza de una lista que se presentará el próximo viernes, a partir de las 18 horas en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), y en la que estará presente David Navarro, a pesar de las dudas que existían de su presencia por la configuración de la candidatura.

La coyuntura política actual, con Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común gobernando en el Ayuntamiento de Cádiz, ha permitido que ambas formaciones -IU se encuentra integrada en Ganemos pero mantiene su estructura independiente- lleguen a un acuerdo. Hace cuatro años, las diferencias y las reticencias entre ambas formaciones evitaron que fructificara una candidatura conjunta, pero todo ha cambiado tras compartir el Gobierno local, comenzando el proceso de confluencia el pasado mes de diciembre. El plan de trabajo entre las dos formaciones dará sus frutos el próximo viernes con la celebración de una asamblea constituyente antes de conocerse a las personas que conformarán la lista electoral.

El acuerdo ha sido presentado esta mañana en una rueda de prensa conjunta en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz en la que estuvieron presentes Ana Fernández y Araceli Orozco por parte de Podemos y Rocío Sáez y Eva Tubío por parte de Ganar Cádiz en Común. En ella se conocieron pocos detalles más allá del trabajo realizado en los últimos meses y el lanzamiento del mensaje de la formación de una candidatura abierta a la ciudadanía de izquierdas que vaya más allá de los partidos políticos con la intención de que se sume a los equipos de trabajo que se van a formar de cara a la creación del programa. De hecho, ya existe un acuerdo respecto a su base en relación a los proyectos puestos en marcha por el actual equipo de Gobierno municipal y los que tiene en mente tanto a corto como a medio plazo, pero que se debe concretar y ampliar a partir de ahora en diferentes encuentros temáticos.

La actual concejala de Presidencia, Ana Fernández, afirmó para justificar la formación de la confluencia que "no tenía sentido que después de un trabajo conjunto desarrollado durante estos cuatro años no fuéramos juntos". Por ello, apeló a que era "necesaria una unidad de la izquierda transformadora de esta ciudad que está representada no sólo en nuestros movimientos políticos, sino también, y sobre todo, como una fuerza vertebradora de una ciudadanía activista que quiere una sociedad más justa". De hecho, resaltó que dentro de las negociaciones ha sido "más necesario afinar aspectos casi más organizativos que de fondo". Asimismo, también argumentó que esta candidatura de izquierda debe ser "un muro de contención a esa derecha terrible que nos aparece por el horizonte".

Ante todo esto, Fernández precisó que Adelante Cádiz "debe ser una herramienta para generar un espacio abierto que sea ilusionante y entre y quepa toda la ciudadanía de izquierdas que tiene clara cuáles son sus luchas". Con todo, la actual edil de Por Cádiz sí se puede reconoció que "queda mucho por hacer", pero aseguró que "hemos demostrado, no sin complicaciones, que otra manera de hacer política es posible, que se pueden cambiar las prioridades y que los derechos y las necesidades de los vecinos y de las vecinas se pueden poner por delante del despilfarro y del autobombo".

Por parte de Ganar Cádiz en Común e IU, Rocío Sáez aseveró que, a diferencia de lo ocurrido con las confluencias que se han formado a nivel nacional y andaluz, el objetivo es "la mayoría absoluta". Dejando a un lado el tema electoral, tras explicar todo el proceso para la creación de la confluencia, señaló que la intención de la plataforma es, dentro de su funcionalidad como "herramienta" de la izquierda, que "podamos crecer lo máximo posible y esperamos que todo el mundo que quiera y tenga ganas pues se venga, participe y aporte".

La portavoz de Podemos Cádiz, Araceli Orozco, realizó un "llamamiento a la ciudadanía" para que participe en la asamblea constituyente que celebrará Adelante Cádiz el próximo viernes en el ECCO. Un acto en el que "habrá un espacio para que la gente pueda hablar, preguntar sus dudas y expresarse". Además, también añadió que en este evento "vamos a hacer grupos de trabajo mirando el trabajo que nos toca ahora de precampaña y campaña en donde cada persona que quiera sumarse a este proyecto pueda hacerlo cada uno dentro de su posibilidades, y puedan integrarse y participar".

Por último, la actual concejala de Cultura y Vivienda, Eva Tubío (Ganar Cádiz en Común), deslizó algunas de las premisas que se han dado para configurar la confluencia al afirmar que "necesitamos toda la audacia dentro de las organizaciones y dentro de las personas para de alguna manera apartar los egos, dejarnos de mirar el ombligo e intentar buscar soluciones para esta ciudad". Al igual que hiciera Fernández, Tubío también alertó sobre la "amenaza seria" que supone "una derecha tricefálica que se está haciendo muy fuerte con ideas muy retrógradas y que pone en peligro derechos y conquistas sociales". Por todo ello, animó "a toda la gente de la ciudad que quiera participar de este nuevo proyecto colectivo".