“El alcalde no quiere lo mejor para las gaditanas, sino desprestigiarme”

La concejala de Ciudadanos, María Fernández Trujillo, se pronunció públicamente ayer por primera vez sobre la propuesta del alcalde, José María González, al PSOE de cesarla como vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer.

El regidor se lo ha planteado al portavoz socialista, Fran González, a raíz del acuerdo de Ciudadanos con el PP en la Junta de Andalucía y del posterior acercamiento de los populares a Vox, que pidió la derogación de la Ley contra la violencia de género.

Ciudadanos, PSOE y PP se aliaron para conseguir el relevo de Ana Camelo (Podemos) por Fernández Trujillo como número dos de la fundación que preside el alcalde.“Con unos argumentos cogidos con alfileres, el alcalde hilvana e hilvana e intenta desprestigiarme como vicepresidenta de la fundación”, dice.

A su juicio, con esa proposición, “el alcalde no está mirando por el bien de la ciudad, ni por el de la fundación, ni por el de las mujeres gaditanas. Él solamente está ahora en clave electoral y política, mirando por sus intereses partidistas, a través de un prisma ideológico y sectario y utilizando estos argumentos para embarrar la política municipal y desprestigiar mi labor como vicepresidenta”, afirmó la edil.

“Desde aquí le pedimos que no haga más cosas malas para Cádiz, por favor, que empiece a mirar las cosas que Cádiz necesita y las que benefician a las mujeres gaditanas”, agrega.

La concejala hizo un repaso de su labor como vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer. “El presidente tiene atribuidas todas las funciones de gestión. Las mías como vicepresidenta son sustituirle por ausencia o enfermedad en los actos públicos de representación y ejecutar las funciones o diligencias que me asigne o me delegue”, explica.

“Cuando la señora Ana Camelo estaba de vicepresidenta tenía delegada una serie de funciones. A mi no me ha delegado nada. No tengo, por tanto, ninguna función ejecutiva. No tengo despacho y, por supuesto, no cobro ningún sueldo”. La edil aclaró que además le corresponde la aprobación de cuentas y facturas “y si se diera el caso, firmar para abrir o cancelar una cuenta bancaria”.

“Otra cosa es la presidencia del Consejo de la Mujer, donde están representadas todas la asociaciones de las mujeres de Cádiz –prosigue –. Desde que estoy en la Vicepresidencia se ha ido convocando periódicamente y hemos podido ir atendiendo sus peticiones; antes se sentían bastante desamparadas porque no se las escuchaba”.

Fernández Trujillo resaltó que los colectivos representados en el consejo le han manifestado su respaldo y recordó que los que cita el alcalde, que han hecho lo contrario, “no pertenecen a este organismo, abierto a la participación de cualquiera de ellos”.

La edil citó como logro de su gestión –”gracias al consenso con el resto de la oposición y el empeño del gerente”– la equiparación salarial de las trabajadoras de la Fundación, “que llevaban tres años pidiendo cita al alcalde, que no las recibió en ningún momento y que la señora Camelo decía que era imposible”.

Entre los asuntos pendientes citó los problemas que encuentran los colectivos de mujeres para encontrar locales. “Hemos pedido un listado de todos los municipales que hay vacíos y no nos lo facilitan”, dijo.