Un edificio de cuatro plantas y ático privado se levantará en el solar del chalé más pequeño de Cádiz

La promotora sevillana PJMD Real State SL, con domicilio social en Alcalá de Guadaira (Sevilla), ya está comercializando un edificio residencial plurifamiliar que levantará en el solar de Escalzos, 11, que ocupó en el barrio de San José el chalé más pequeño de la ciudad, derribado en marzo de este año. La Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada la correspondiente solicitud de licencia de obras.

Distribuido en cuatro alturas más ático privado, el edificio consta de 6 apartamentos de 1 y 2 dormitorios "con un cuidado diseño y acabados de primeras calidades. Un diseño general, moderno y natural, que consigue una suave integración con la estética del barrio de San José", señalan desde la página web de la promotora.

En la planta baja y en la entreplanta irán dos viviendas de un dormitorio con un cuarto de baño, "tipo loft", con una superficie útil total de 42 y 50,78 metros cuadrados, respectivamente. Una de ellas, la de mayor superficie, tendrá un patio trasero privativo.

En la planta primera se construirá un piso de dos dormitorios y dos baños en una sola altura con una superficie útil de 66,62 metros cuadrados. El dormitorio principal dispondrá de una terraza al patrio interior.

En la segunda planta se instalará otra vivienda de dos dormitorios y un cuarto de baño, también con terraza a patio interior y una superficie útil de 63,64 metros cuadrados.

En la tercera planta se construirá un quinto piso de dos dormitorios y un cuarto de baño, con ático privativo en un segundo nivel, con salida desde una de las alcobas, y fachada a calle Escalzos. Esta vivienda tiene una superficie útil total de 73,99 metros cuadrados.

Por último, en la misma última planta irá otra vivienda de un dormitorio y un baño, con una pequeña terraza a la calle Escalzos. Su superficie es útil es de 50,4 metros cuadrados.

"Los revestimientos y acabados, apuestan por la calidad de los materiales, que unidos a sistemas de instalaciones más eficientes e innovadores, ofrecen como resultado, viviendas altamente sofisticadas, confortables y sostenibles, adaptado a las condiciones climatológicas de la zona", aseguran desde la promotora.

Desde PJMD Real State SL destacan que este edificio residencial se encuentra "en un entorno de alto interés residencial y a pocos pasos del Paseo Marítimo y la Playa de la Victoria, con acceso inmediato a comercios, restaurantes, supermercados, centros educativos y transporte público y perfectamente comunicado con las principales vías de acceso y salidas de la ciudad".

"Proyectada para dotar a la promoción de una imagen elegante y única, la fachada se compone de un acabado exterior de mortero de revestimiento continuo y aplacado porcelánico, con una carpintería que persigue maximizar la entrada de luz en el interior de las viviendas. Para garantizar el aislamiento térmico de la fachada se instalará por la cara interior un aislamiento térmico", añaden en el dosier promocional.