El economista gaditano Juvencio Maeztu, Medalla a la Proyección de Andalucía

Juvencio Maeztu, nacido y criado en Cádiz, será reconocido el próximo sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, con la Medalla a la Proyección de Andalucía en un acto que se celebrará en Sevilla. Maeztu recibirá la medalla en la misma categoría que Eva González, modelo sevillana que se coronó como Miss España 2003 y tras lo cual inició una sólida carrera en la moda y la televisión.

Maeztu ha alcanzado el puesto de director general y presidente de Ingka Group, el principal franquiciado de IKEA que opera 574 tiendas en 31 países. El economista andaluz, formado en la Universidad de Cádiz, se ha convertido en el primer CEO de origen no sueco ni vinculado personalmente con Suecia en liderar esta compañía que genera aproximadamente el 90% de las ventas globales de la multinacional del mueble.

La carrera profesional de Juvencio Maeztu

Tras 25 años de carrera profesional en IKEA, Maeztu asumió el cargo desde noviembre de 2025. Su trayectoria en la empresa incluye la dirección de tiendas en Madrid y Sevilla, así como la responsabilidad de Recursos Humanos para España y Portugal. En 2009 se trasladó a Londres para dirigir los establecimientos de la capital británica, antes de ser nombrado CEO de Ikea India, donde permaneció seis años en Nueva Delhi. Posteriormente ocupó el mismo cargo en los Países Bajos durante casi 12 años, en la ciudad de Leiden, y los últimos siete años ejerció como director general adjunto y director financiero del grupo.

Su experiencia internacional, especialmente en India, ha marcado profundamente su visión empresarial. Durante su estancia en Nueva Delhi, Maeztu visitaba hogares para conocer de primera mano las necesidades de las familias, una práctica que transformó su perspectiva. "Occidente representa menos del 20% de la población mundial; para comprender el mundo hay que escuchar al otro 80%", asegura el directivo gaditano.