El economista Emilio Duró cerrará el Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025

El evento se celebrará en el Palacio de Congresos del 24 al 26 de septiembre

Zona Franca de Cádiz presenta el Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025 en Madrid

Emilio Duró, en un encuentro del grupo Attendis en Jerez.
Agencias

Cádiz, 28 de agosto 2025 - 16:10

El economista y referente en el ámbito empresarial, Emilio Duró, será el encargado de clausurar el Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025, el evento sobre economía azul e industria naval que tendrá lugar del 24 al 26 de septiembre en el Palacio de Congresos de Cádiz.

Esta ponencia pondrá el broche final a tres días de reflexión, innovación y networking en torno al desarrollo sostenible del océano y la industria marítima bajo el lema 'Construyendo en azul', ha indicado la Zona Franca de Cádiz en una nota, entidad que es además organizadora del encuentro junto a Navalia.

Con más de tres décadas de experiencia como asesor, consultor y formador en algunas de las principales compañías del país, Emilio Duró es referente en el ámbito empresarial y uno de los conferenciantes más influyentes del país, según ha reseñado Zona Franca.

Su intervención aportará claves para el tejido emprendedor, con valores inspiracionales y motivación a las personas asistentes, en un momento "crucial para el impulso del talento y la transformación del tejido productivo desde un modelo más sostenible y comprometido con el medio ambiente".

La intervención de Emilio Duró el viernes 26 cerrará el programa de tres días que abrirá la bióloga y divulgadora científica, Odile Rodríguez de la Fuente. Ella dará inicio a una completa agenda que incluirá ponencias, mesas redondas, talleres y actividades para conectar ideas, generar alianzas y explorar nuevas oportunidades en el ámbito de los océanos y la industria marítima.

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha resaltado la importancia de la presencia de figuras con la relevancia de Emilio Duró y Odile Rodríguez de la Fuente, que "ratifican que Cádiz y el Blue Zone Forum son todo un referente a nivel nacional e internacional, que atrae y concentra intervenciones de prestigiosos expertos y que convierte nuestra ciudad en el gran foro del sector".

"Tenemos la responsabilidad de concienciar sobre la economía azul, sobre el medio ambiente y sobre la mejora del sector a través de la innovación tecnológica, promover y animar el emprendimiento, principalmente del talento joven, y apoyar el tejido empresarial", ha argumentado Fran González.

El Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025 es fruto en esta edición de la alianza entre Zona Franca de Cádiz, con sus proyectos en Incubazul y Blue Core, y Navalia, que unen sus fuerzas para reforzar el papel de Cádiz como "referente nacional e internacional en economía azul".

Este foro apuesta por una transición hacia un modelo socioeconómico más sostenible, basado en el aprovechamiento responsable de los recursos marinos, la innovación tecnológica y el emprendimiento joven.

Ediciones anteriores del Blue Zone Forum

En 2025, Blue Zone Forum alcanza su tercera edición. En las anteriores, este foro ha consolidado a Cádiz como "un espacio de referencia para el conocimiento, la innovación y el emprendimiento azul", llegando a reunir en su primer año, en 2023, a 1.200 asistentes, con la participación de tres ponentes internacionales reconocidos como Gunter Pauli, Ángel León y Teresa Zabel.

En 2024, el foro se celebró en colaboración con la Universidad de Cádiz y logró superar los 1.500 participantes, con un cartel encabezado por figuras como Céline Cousteau, Ferrán Adrià y Gisela Pulido y 165 expertos nacionales e internacionales.

La edición también destacó por la creación de nuevos espacios temáticos como el Foro Blue Women, que contó con la presencia de Mercedes Martín, y un área dedicada a la Biotecnología, consolidando así su papel como punto de encuentro para el ecosistema azul nacional e internacional.

