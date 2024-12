Cádiz/En la última rueda de prensa del año -¡salvo catástrofe!-, el alcalde de Cádiz cierra el baile imponiendo su propio tema ante esa misma canción que, a su juicio, siempre le canturrea la oposición. La canción de las promesas incumplidas, de los proyectos por hacer, de los debes, de la ineficacia y la falta de gestión en tal o cual área que hemos venido escuchando con especial insistencia durante los últimos días, aprovechando los balances de año, tan propio de estas fechas. Melodías pegadizas que Bruno García en su fin de año con la prensa contrarresta con su propia canción: ¿Donde estabas entonces...?

No, no es que el primer edil se lanzara a cantar por Manolo García, pero ese, "¿dónde estaban en los últimos ocho años?", que dedica una y otra vez, casi como un estribillo, a PSOE y Adelante Izquierda Gaditana bien se parece a los primeros versos de Insurrección, máxime cuando argumenta cuánto la ciudad los necesitó.

¿Dónde estaban en los últimos ocho años? -¿Dónde estabas entonces...?- cuando el Servicio de Ayuda a Domicilio se pasó cinco años caducado, cuando no había pliego de Mantenimiento Urbano, ni pliego de Parques y Jardines, ni de autobuses. "Lecciones de movilidad, ¿cuántas han oído ustedes? Yo, un montón. Pero autobuses nuevos -adorna con un silbido su tonada- cero, absolutamente ninguno". Canta las cuarenta el alcalde que no se atreve a decir que nadie es mejor que nadie, pero sí a insinuar que sus rivales políticos "bien no pudieron o bien no quisieron" hacerlo.

Cierto es que en la copla con la que Bruno García se pega el último baile de 2024 se engarzan versos sellados y por sellar, léase, realidades tan fehacientes como por hacer, promesas cumplidas como intenciones por materializar todavía. Así, el Parque del Cementerio, la rehabilitación integral de las Puertas de Tierra o la pérgola de Santa Bárbara se entremeten en las estrofas de los proyectos que sí se han abordado con verdaderos resultados durante este año.

Pero tiene ritmo, sí señor, ese ¿dónde estaban en los últimos años? -¿dónde estabas entonces...?- que le suelta de voz y pies al elucubrar que "cada listado de cosas que nos pone la oposición es maravilloso para nosotros porque le recuerda a la ciudadanía las cosas que AIG y PSOE no hicieron".

Entonces se canturrea sobre el pabellón Portillo -cuya obra ha sido adjudicada hace unos días-, el Castillo de San Sebastián -abierto este verano-, Entrecatedrales -puesto también en funcionamiento para el público- y el Torreón y paseo superior de las Puertas de Tierra -otro espacio cultural que han recuperado en los últimos días-. Por supuesto, aprovecha el compás que marca la actualidad y las críticas de AIG sobre Edacafesa son devueltas con su tema favorito, ¿Dónde estabas entonces? . "¿Dónde estaba AIG cuando Edacafesa se pasó años con el CIF inhabilitado? Han estado aquí no sé cuántos asesores dándonos unas lecciones de transición ecológica, energética, de todo tipo, los más verdes del mundo mundial, ¡y tenían el CIF inhabilitado de una herramienta fundamental para la depuración de agua!", canta a pleno pulmón.

Por supuesto, aprovecha el mismo pentagrama que le dibujó el equipo de Gobierno anterior -del que AIG es heredero- para levantar viviendas propias y ajenas -Marconi, Sagasta, Pericón, Calderón, San Juan Bautista, García de Sola...- en un aria que remata con un marcador 63 (realizadas por los anteriores gobernantes en 8 años) y 106 (proyectadas por su gobierno en año y medio) Bueno, una comparación que, reconozcámolo, no rimará del todo hasta que estos hogares sean una realidad.

Las instalaciones deportivas del Irigoyen, Loreto, Puntales, el Plan de Asfaltado, la Reforma del Mercado, del entorno del Parque y el propio Teatro del Parque también caben en la pregunta implícita en la propia pregunta: "Todas esas cosas que reclama la oposición, ¿por qué no las hicieron antes? Eso es lo que quiero saber porque todas esas cosas, que sí hacemos nosotros, las podrían haber hecho ellos y, por tanto, la ciudad pudiera haber avanzado antes". Donde estabas entonces, cuando tanto te necesité...

También cuando el albergue municipal necesitaba de una reforma integral, y ahí la canción se pone más seria...

"No es necesario en política utilizar a las personas sin hogar"

Más cruda, más solemne, casi a capella, se torna la canción de cierre del año de Bruno García cuando entra en el tema de personas sin hogar. Porque de todas las letras críticas que ha recibido estos días de parte de los rivales políticos, el alcalde de Cádiz parece que no va tolerar la puesta en duda de su gestión en los asuntos que atañen a este colectivo. "...me quiero defender..."

"Le ruego a Adelante Izquierda Gaditana que deje a las personas sin hogar fuera de la política, porque durante un tiempo pudieron hacer cosas, e hicieron poco, desde luego, mucho menos de lo que estamos haciendo nosotros. No es necesario en política utilizar a las personas sin hogar y que lo hagan, cuando la comparación no la aguantan ni de cerca, ni de lejos, ni de arriba, ni de abajo, es de un cinismo impropio", para la fiesta el primer edil, orgulloso de haber dado un paso más con el edificio de Setenil de las Bodegas, "que si antes estaba previsto para casos de emergencia, ahora tenemos un centro para personas sin hogar. Y eso ha sido una decisión política de este equipo de Gobierno".

Se apagan las luces, el último baile de 2024 ha finalizado y la pregunta del alcalde a la oposición queda suspendida en este metafórico umbral entre el año que se va y el que viene... ¿Dónde estabas entonces...? A buen seguro, habrá todo un año de respuestas.