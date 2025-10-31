Donan al hospital Puerta del Mar de Cádiz un detector de venas pediátrico

La asociación solidaria de San Fernando Proyecto Ayúdame a Ayudar ha entregado esta semana al hospital Puerta del Mar de Cádiz un nuevo aparato para facilitar la extracción de sangre o la apertura de vías a los menores del área de pediatría. Se trata de un detector de venas, una pequeña máquina que localiza las venas de los más pequeños, un trabajo casi siempre difícil, a través de infrarrojos, de forma que el sanitario se ahorre la búsqueda manual de la arteria y los siempre molestos pinchazos de más.

"Por fin, después de unos largos meses de protocolo, se ha hecho entrega de este detector de venas que con tanta ilusión encargamos y compramos, y que es el primero en la provincia de Cádiz para el Hospital Universitario Puerta del Mar. Con él y gracias a sus infrarrojos, será más fácil para los niños de pediatría, neonatos, y los no tan pequeños como abuelos, encontrar con facilidad sus venas para que sean mínimos los pinchazos y no tengan que sufrir tanto", se explica desde la asociación isleña.

Para este grupo solidario, que recauda dinero para ayudar a otras asociaciones y entidades a mejorar sus iniciativas y labores, es "un orgullo está donación que tan buena herramienta de trabajo supone para nuestros profesionales de sanidad. Una inversión de más de 2.000 euros que, sabemos, será muy útil y evitará muchos sufrimientos a los padres cuando llega el momento de hacer analíticas a sus hijos".

Aparato donado al Puerta del Mar.

Desde la asociación, se agradece la acogida del hospital a esta iniciativa, que personalizan en María Isabel Colomo, de Atención al Ciudadano, y en Mara Crespo y Mila Moreno, supervisoras de pediatría del hospital, que fueron quienes recibieron el nuevo aparato.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, el hospital Puerta del Mar recibió de la Asociación Mi Princesa Rett un guante mecánico que mejorará notablemente la recuperación de pacientes con diferentes patologías. Fue una herramienta costeada íntegramente por las familias y por la sociedad gaditana participante en los actos de la entidad solidaria.