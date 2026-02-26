Don Pan cierra su cafetería en el barrio de Astilleros de Cádiz

Un palo para el barrio de Astilleros. Uno de sus establecimientos hosteleros de referencia, la cafetería Don Pan, cerrará sus puertas este domingo 1 de marzo. Ese día, a las nueve de la noche echará la baraja en su domicilio del Paseo Luis Arenal Plat (antes Paseo Príncipe de Asturias) dejando a la zona huérfana de sus pasteles y su bollería.

En el barrio se habla mucho estos días de esta clausura. Y es que Don Pan fue de los primeros negocios hosteleros que se ubicaron en Astilleros a principios de este siglo, cuando el barrio más joven de Cádiz empezaba a despertar. Ha sido lugar de reunión de muchas familias de la zona, donde se han celebrado muchos cumpleaños.

Este Don Pan mantenía el nombre primitivo, aunque pertenece a la marca gaditana Donpanes, de la empresa Hermanos Ordóñez, que cambió al plural en 2021 a la vez que realizaba una reforma integral de la cafetería-pastelería de la avenida principal frente al hospital Puerta del Mar.

Ahora, Donpanes tiene en su haber la cafetería a la entrada de Bahía Sur (en San Fernando) y la heladería (con helados propios) al final del centro comercial, que también ejerce de cafetería. En esta localidad se ubica también en el centro comercial San Fernando Plaza. El año pasado desembarcó en el centro comercial Área Sur de Jerez de la Frontera.

Por contra, esta histórica firma gaditana que regentó en tiempos el Café Español, el Morante o el bar de la Estación Marítima, cerró en 2025 el restaurante Nino’, en la calle Columela.

La empresa tiene su obrador en la Zona Franca, desde donde surte a los establecimientos que regenta. Los empleados del negocio de Astilleros serán reubicados en los otros establecimientos del grupo.