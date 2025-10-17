El documental sobre Elvira Lindo de Diputación de Cádiz ya tiene fecha de estreno

Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo, el documental confeccionado desde el Servicio de Vídeo de Diputación de Cádiz sobre la figura de la escritora y periodista nacida en la capital gaditana, ya tiene fecha de estreno. Así, esta pieza audiovisual, que cuenta con guion del periodista Pedro Ingelmo, se pondrá de largo en el Palacio Provincial el próximo 23 de octubre a partir de las 19.00 horas.

Esta producción sobre la autora del queridísimo personaje literario Manolito Gafotas se nutre de varias entrevistas, tanto a la propia escritora, como a miembros de su entorno más cercano, tanto familiar -como su marido, el escritor Antonio Muñoz Molina, o su hijo-, como profesional, con testimonios de compañeros de sus labores radiofónicas, periodistas o literatos.

Estos testimonios, acompañados de imágenes grabadas en Cádiz y en Madrid, fotografías y documentación de archivo, componen un mosaico en el que se descubrirán los aspectos más significativos de la evolución vital de Elvira Lindo, así como de los hitos que han marcado su obra en diferentes facetas. Además, se detiene a profundizar en nuevos aspectos de sus trabajos en variadas disciplinas, más allá del éxito global que le deparó en el campo de la literatura infantil con el personaje que catapultó su carrera.

Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo pretende acercar al espectador la figura de esta hija de trabajador que nació en Cádiz cuando su padre estaba destinado en la ciudad, pero que ha desarrollado su carrera en Madrid o Nueva York. Así, durante el documental acompañaremos a la protagonista en su paso de la radio a la novela infantil, luego a la novela convencional y a los guiones cinematográficos y conocer mejor su contrastada trayectoria como articulista. Se trata de mostrar las muchas caras que ponen de relieve su figura, entre ellas, las que han tenido menor repercusión mediática.