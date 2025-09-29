El documental de Diputación ‘La luz de Cádiz en Hernán Cortés’ se proyectará en Madrid

El documental ‘La luz de Cádiz en Hernán Cortés’, realizado por el Servicio de Producciones Audiovisuales de la Diputación de Cádiz, se presentará mañana martes, 30 de septiembre, en Madrid, concretamente en la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (calle Alcalá número 13). Para esta proyección, que comenzará a las 12.30 horas, está prevista la asistencia del vicepresidente primero de Diputación, Juancho Ortiz; del alcalde de Cádiz, Bruno García; del propio pintor Hernán Cortés y del guionista y productor ejecutivo del documental Fernando Santiago.

El documental permite conocer las impresiones del artista sobre su propia obra y recaba testimonios de expertos que ayudan a poner en contexto el gigantesco legado que atesora el pintor gaditano. Un repaso a su obra e influencias según los puntos de vista de Bernardo Palomo, Inmaculada Jiménez, José Joly, Fernando Pérez Mulet, Almudena de Arteaga y Pedro Pérez Llorca, entre otras voces.

‘La luz de Cádiz en Hernán Cortés’ tiene una duración de 35 minutos. Fernando Santiago es el autor del guion y artífice de la producción ejecutiva. Intervienen Salvador Celada en la producción y Pepe Baena en la edición. Los operadores de cámara han sido Rafa Guerrero, Pepe Baena, María José Gratacós, Abraham Fernández e Iván Marín. Abraham Fernández firma el grafismo. La sonorización corre a cargo de Estudio ‘La bodega’ y Richard Rodríguez, y la música es de Carlos Cortés.

Este audiovisual se estrenó a finales de mayo en el Palacio Provincial de la Diputación gaditana.