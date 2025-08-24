Disculpe, pero, en Cádiz, la señora duquesa de La Victoria, primero, señor Moret

Por supuesto, detrás de usted, señora. Como si volviese a imperar la urbanidad, la etiqueta y el protocolo decimonónicos que algunos insisten en conservar y otros en desterrar en favor de la igualdad, el señor don Segismundo Moret Prendergast (1833-1913), Hijo Predilecto de la Ciudad de Cádiz, dos veces jefe del Gobierno de España y seis veces ministro en tres reinados y una regencia, entre otros altísimos cargos, deberá aguardar a que adecenten su lamentable estado.

Antes se atenderá, como procede, a la señora doña María del Carmen Angoloti, duquesa de La Victoria y Mesa (1875–1958), gaditana ilustre también y una de las grandes impulsoras del desarrollo de la enfermería moderna en España y figura clave en Cruz Roja durante las guerras de Marruecos.

La señora duquesa de La Victoria, además, será homenajeada con un amplio ciclo de actividades organizado por la Asociación Cádiz Ilustrada, el Colegio de Enfermería de Cádiz y Cruz Roja en Cádiz con motivo del 150 aniversario de nacimiento, para primeros del próximo mes de septiembre. Nada se sabe, al menos por el momento, sobre ninguna celebración en torno a la figura del bipresidente del Consejo de Ministros y del Congreso de los Diputados.

Conjunto escultórico principal del Monumento a la Duquesa de la Victoria en Cádiz. / Germán Mesa

Bromas aparte y sin ánimo de establecer ninguna competición que pudiese faltar al honor del prócer, el Ayuntamiento de Cádiz comenzó el pasado miércoles los trabajos de restauración integral del Monumento a la Duquesa de La Victoria en el Parque Genovés. Sin embargo, las labores de conservación y limpieza y restauración de la estatua en homenaje al ministro de Estado, de la Gobernación, de Ultramar, Hacienda y Fomento en la plaza de San Juan de Dios tendrán que esperar al menos hasta el próximo 1 de septiembre. Estaba previsto que comenzasen el 19 de agosto, pero debido a la ola de calor, la empresa contratada que tiene la grúa que hace falta para realizar estas labores, “ha tenido que parar varios trabajos y se va a retrasar un poco esta actuación”, según informó esta semana el Ayuntamiento.

El Monumento a la Duquesa de La Victoria fue un homenaje de España a la dedicación y trabajos realizados por la gaditana María del Carmen Angoloti y Mesa en la atención a los enfermos y heridos de la Guerra del Rif.

Está situado en el Parque Genovés y es obra del pintor y escultor Julio González Pala. Fue inaugurado el día 24 de noviembre de 1925 por María Weyler de Fernández Heredia, que ostentaba la representación de la reina Victoria Eugenia. bajo cuya obra realizaron su labor los hospitales de la Cruz Roja en toda España.

Los trabajos de restauración y conservación van a consistir en la limpieza del monumento, reparaciones de la base y reintegraciones puntuales. El próximo 24 de noviembre de 2025 se celebra el centenario de su inauguración.

El Monumento a Segismundo Moret fue inaugurado el 27 de noviembre de 1909 con motivo de su nombramiento como Hijo Predilecto de Cádiz. Es obra del escultor Agustín Querol y su primera piedra fue colocada en febrero de 1908. Fue erigido por suscripción popular iniciada por el Ayuntamiento en 1906 a propuesta su alcalde, Cayetano del Toro y Quartiellers.

En 1953, el monumento fue trasladado desde su ubicación original en la plaza de San Juan de Dios, entonces de Isabel II, a la de Sevilla, frente a la entonces Fábrica de Tabacos. En 1960 fue trasladado nuevamente, esta vez frente al edificio de la Aduana. Finalmente, fue devuelto a su origen en 2012.