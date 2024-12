La Diputación rechaza que el estadio de Cádiz se llame Carranza con la abstención del PP

La Diputación de Cádiz ha rechazado este miércoles que el estadio Nuevo Mirandilla se llame Carranza. El debate sobre el nombre del estadio municipal de Cádiz, resurgido tras el inicio del expediente empredido por el Ayuntamiento a petición del Cádiz CF para volver a su antigua denominación sin Ramón, llegó este miércoles al pleno provincial a través de Izquierda Unida, que logró el apoyo para sacar adelante su moción.

Tanto el diputado de IU, como el PSOE y el diputado de la La Línea Javier Vidal votaron a favor de la propuesta, que pedía que la institución provincial rechazara "que cualquier espacio o edificio público y especialmente el estadio municipal, de Cádiz lleve el nombre y/o apellido de cualquier persona que participó activamente en la politica de represión y depuración tras el gople de estado del 36". La abstención del Partido Popular - y del segundo diputado linense, Sebastián Hidalgo- permitió que saliera adelante, instando además al Ayuntamiento de Cádiz a "que revoque el proceso administrativo iniciado" para renombrar al estadio como Carranza y que la decisión de Diputación se incorpore a dicho expediente.

Al diputado y concejal de Cádiz José Manuel Cossi le tocó defender la posición del grupo popular, donde insistió en el "compromiso con la memoria democrática" y señalando que la figura de Ramón de Carranza la incumple, que "claramente no se ajusta a los criterios de la ley". "Quiero que quede muy claro ese cumplimiento de la ley de memoria", incidió. Sin embargo, Cossi manifestó que "no es una voluntad política" sino del "Cádiz CF, que tiene registrada la marca Carranza y de un sector de sus aficionados" la que ha dado lugar a esta tramitación y "se tramitará y consultará para obtener una respuesta a los estamentos oportunos".

Antes tanto IU como PSOE ponían el acento en recordar quién fue Ramón de Carranza, "que participó en el Golpe de Estado de1936, al que estuvo estrechamente vinculado, así como en la política de represión y depuración que llevó a cabo el régimen en la Cádiz, como consta en numerosos documentos y testimonios históricos”, señaba Ramón Galán, que manifestó que volver a llamar con este apellido "es una manera de intentar ignorar la historia pero no de borrarla".

En la misma línea, el socialista gaditano Oscar Torres señalaba que "mandó depurar a Manuel de la Pinta, concejales y funcionarios", citando una frase que también hablaba de la administración de la provincia: "No dejaré más que a los funcionarios buenos y espero que se haga lo mismo en la Diputación de Cádiz". Para Torres, la institución provincial "no puede ser cómplice de la decisión política del alcalde, Bruno García, que pretende devolver los honores a esta figura alcalde durante dos dictaduras". "No puede escudarse en una petición del Cádiz, cuando el estadio no es propiedad de ninguna empresa" y ya "han llegado varios requerimientos para que archive el expediente".

En su intervención, Cossi, también concejal de Memoria Democrática, quiso recordar las iniciativas que la Diputación sigue emprendiendo en esta materia, "dedicando recursos públicos para la reparación y el descanso de los familiares de los represaliados", con búsquedas en las fosas o la celebración de las primeras jornadas de Memoria Democrática durante este año. Además señaló los trabajos del propio Ayuntamiento de Cádiz en el cementerio de San José, que se han recogido en un libro.