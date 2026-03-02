Diego Villalba y Álvaro Pérez, 'er Christian y er Cabeza', inauguran un nuevo ciclo de Cruz Roja en Cádiz

Cruz Roja en Cádiz inicia este jueves, 5 de marzo, a las 17.00 horas, el nuevo ciclo de entrevistas y charlas ‘Charlando Con…’, una iniciativa que nace con el objetivo de abrir las puertas de su Oficina Provincial a la ciudadanía y generar nuevos espacios de encuentro y diálogo.

A través de esta propuesta, la organización abordará diferentes temáticas de actualidad y su relación con el voluntariado y los proyectos que desarrolla en la provincia, fomentando la participación y el intercambio de experiencias.

El primer encuentro se celebrará en la sede provincial, ubicada en la Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, 3 Duplicado, y contará con la participación de los creadores de contenido Diego Villalba y Álvaro Pérez, más conocidos en internet como er Christian y er Cabeza, quienes además fueron voluntarios de Cruz Roja durante su juventud.

La entrada al encuentro es libre hasta completar aforo y no es necesaria inscripción previa.

Diego Villalba y Álvaro Pérez

Diego Villalba es creador de contenido, actor y una de las voces más reconocibles del humor andaluz en redes sociales. Su personaje ‘Er Christian’ se ha convertido en un fenómeno viral, acumulando millones de reproducciones y consolidando un estilo propio y fácilmente identificable.

Además de su faceta como intérprete, Villalba escribe y dirige sus propios proyectos, desde webseries hasta sketches que se comparten masivamente en plataformas digitales. Su trayectoria refleja la capacidad de transformar el humor cotidiano en una marca sólida dentro del panorama audiovisual andaluz.

Por su parte, Álvaro Pérez es actor de formación y ha participado en numerosas series de televisión y producciones audiovisuales como La que se avecina, Aída, Marbella, Desaparecidos, Gym Tony y Anclados, desarrollando su carrera en distintos registros interpretativos.

En la actualidad, compagina su faceta artística con otra de sus grandes pasiones: la música. Tras años vinculado a la interpretación, hoy desarrolla principalmente su carrera como batería, demostrando una versatilidad creativa que le permite moverse con soltura tanto en el set de rodaje como sobre el escenario.