Dice ciudades andaluzas ya adelantan a Cádiz en número de habitantes

Hubo una época en la que Cádiz era la ciudad más poblada de la región, solo en disputa con Sevilla. Los años y la falta de suelo fueron reduciendo su número de habitantes, hasta la situación crítica en la que se encuentra ahora.

El descenso que se ha ido acumulando desde hace tres décadas, cuando Cádiz alcanzó su récord de habitantes con 157.000 vecinos, ha provocado que se le hayan adelantado varias localidades andaluzas, hasta el punto que hoy tiene doce ciudades por delante.

En cuanto a las capitales, Sevilla lidera el listado aunque afrontando una cierta estabilización, que le ha llevado a perder su cuarto puesto nacional en favor de Zaragoza. La capital andaluza tiene 689.523 habitantes; le sigue cada vez más cerca Málaga, con 599.063 vecinos. A larga distancia, y con un ritmo de crecimiento más atenuado desde hace unos años, se encuentran Córdoba, con 323.262, y Granada, con 233.975 vecinos.

Almería es, junto a Málaga, una de las capitales del país con mayor crecimiento anual. Ya tiene 205.468 habitantes.

En el padrón conocido esta semana Huelva ha perdido 75 vecinos, quedándose en 143.215, mientras que Jaén sigue abriendo hueco con Cádiz y ya tiene 112.235 habitantes.

Pero si Cádiz está por detrás de las restantes capitales andaluzas, también tiene menos habitantes que otras poblaciones de la región. En la propia provincia le superan con claridad Jerez de la Frontera y Algeciras, mientras ve cada vez más cerca a San Fernando, El Puerto y Chiclana, aunque las dos primeras no acaban de dar el estirón necesario.

Marbella crece y llega a los 159.786 vecinos mientras que Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, ya cuenta con 142.519 habitantes, casi igual que Huelva y por encima de Cádiz y Jaén, mientras que Roquetas también ha superado a la capital gaditana con sus 111.240 habitantes.

Acercándose a los cien mil empadronados comienzan a despuntar fuera de nuestra provincia Mijas, con 95.104 y El Ejido, con 91.440.

Entre las escasas capitales españolas que aún tienen menos habitantes que Cádiz, se le acerca cada vez más Gerona, que cuenta con 108.666 vecinos, y Orense, con 105.769. Lugo también supera los cien mil, con 100.143.

Población por kilómetros cuadrado

Ante tanto dato negativo para la realidad de Cádiz, lo cierto es que la ciudad a pesar de perder decenas de miles habitantes en las últimas tres décadas, se mantiene en posiciones de liderazgo en lo que se refiere a su densidad de población.

Así, si nos centramos en todo su término, son 9.086 vecinos por kilómetros cuadrado, que se dispara a los 24.707 si se analiza según la extensión de la zona residencial, lo que la sitúa entre las ciudades más densamente pobladas del país.