La diabetes y la obesidad, dos claves de la endocrinología pediátrica

La Sociedad Andaluza de Endocrinología Pediátrica (SAEP) tendrá su estreno congresual en Cádiz. Los especialistas médicos que se agrupan bajo esta entidad recientemente creada celebrarán en la Facultad de Medicina de la capital gaditana su primer congreso acerca de la especialidad y, también, la asamblea general de la sociedad. Será el 29 y 30 de este mes de enero, dos días de comunicaciones, conferencias y mesas redondas en los que los profesionales tendrán la oportunidad de intercambiar conocimientos, avances científicos y experiencias en torno a las patologías adscritas a su área de trabajo. Dos de ellas, la diabetes y la obesidad en edades tempranas, centran buena parte de la atención de un congreso que también indaga en otras competencias profesionales.

Alfonso Lechuga, pediatra en el hospital Puerta del Mar y profesor en la Universidad de Cádiz, es uno de los coordinadores de este primer congreso de la especialidad y quien nos da algunas de las claves de las enfermedades que trata y del desarrollo de este congreso: “La endocrinología trata de las enfermedades relacionadas con las hormonas en niños y adolescentes. Las enfermedades que más frecuentemente vemos o atendemos son los trastornos de crecimiento, los trastornos de la pubertad, problemas tiroideos y, sobre todo, las dos grandes estrellas: la obesidad y la diabetes en la edad pediátrica”.

Aunque el marco normativo sanitario sitúa el límite de la pediatría generalista en los 14 años y la especializada en los 16, el doctor Lechuga señala que algunas veces se pueden seguir atendiendo a pacientes hasta los 18 años. En todo caso, el pediatra gaditano aboga también por que se produzca un trasvase adecuado entre el pediatra y el endocrino general al tratarse de procesos crónicos que precisan de “una buena coordinación” a efectos de historial y seguimiento médico.

En el amplio programa científico del congreso, la diabetes y la obesidad copan una buena parte de las comunicaciones y de los momentos de debate. Dos patologías cuya incidencia va aumentando “muy lentamente” entre la población infantil y juvenil, pero ante las que Alfonso Lechuga apuesta por “no ser alarmista” porque en muchos casos se trata también de una incidencia “excepcional”.

“En el caso de la diabetes -detalla el doctor-, tendríamos que distinguir entre la de tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la que fundamentalmente vemos nosotros los pediatras, que es la que, en verdad, ni se está adelantando ni se está atrasando. Va aumentando muy poquito a poco su incidencia, pero sin grandes cambios de un año para otro; va aumentando muy lentamente y no necesariamente está ocurriendo ahora en los niños más pequeños. La diabetes tipo 2, que es la de los adultos, esa sí que es verdad que en alguna ocasión empezamos ya a verla a edades pediátricas, pero es excepcional y normalmente asociado a un exceso de peso; y si se maneja bien el exceso de peso, se quita”.

También destaca el doctor Alfonso Lechuga la incidencia que tendrá en el congreso gaditano las últimas investigaciones y avances en torno a la detección precoz de la diabetes, que compara con la prueba del talón que se le hace a los recién nacidos para detectar posibles enfermedades congénitas. Así, en la diabetes se están desarrollando métodos de cribado que anticipan otro enfoque de cara a la enfermedad: “Se está trabajando en desarrollar métodos de screening para que a los pacientes la enfermedad se les coja a tiempo, cuando todavía no han comenzado con el problema, y entonces hay determinados tratamientos que se les pueden poner para retrasar el desarrollo de la enfermedad”.

Sí se están encontrando con algo más de frecuencia casos de obesidad infantil, que en un 90 por ciento largo de los casos no tienen una predisposición genética y donde, como ya se conoce, juegan un importante papel factores relacionados con la educación en salud y en los buenos hábitos de vida, con el ejercicio y la alimentación como patas preventivas fundamentales para prevenir el problema.

El programa del congreso también deja hueco para los proyectos y ensayos crónicos de la especialidad que se están estudiando en Andalucía, para hablar de la hipofosfatasia (un trastorno genético hereditario que afecta a los huesos) o también de cómo cultivar un organoide de hueso.