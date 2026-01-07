Cádiz acogerá el Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología Pediátrica

La Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz será el escenario, durante los días 29 y 30 de enero de 2026, del Congreso Andaluz de Endocrinología Pediátrica 2026, organizado por la Sociedad Andaluza de Endocrinología Pediátrica (SAEP)y cuenta con el apoyo y la colaboración de la Universidad de Cádiz y del Inibica. Este congreso, de carácter científico y formativo, tiene como objetivo fomentar la actualización de conocimientos, la colaboración científica y el intercambio de experiencias clínicas entre profesionales de la salud vinculados a la endocrinología pediátrica, según se informa en la web de la UCA.

El programa del congreso incluirá sesiones plenarias, comunicaciones orales, mesas redondas y debates científicos, así como una sesión específica dedicada a la historia de la endocrinología pediátrica andaluza. El mismo está dirigido a endocrinólogos pediátricos, pediatras, investigadores, residentes y profesionales sanitarios interesados en endocrinología infantil. Entre los temas destacados se abordarán áreas de relevancia actual en la especialidad, tales como diabetes mellitus tipo 1 presintomática, obesidad infantil y su manejo clínico, hipofosfatasia y otras patologías endocrinas raras, y los avances en modelos traslacionales con organoides aplicados a la medicina pediátrica.

Además de la actividad científica, durante la reunión se celebrará la Asamblea General de la SAEP, que incluirá la presentación de resultados, votaciones de directivas, entrega de diplomas y premios, así como la elección de la próxima sede del congreso.

La Universidad de Cádiz reafirma con este encuentro su "compromiso con la excelencia en investigación biomédica y en formación de profesionales sanitarios, así como con la promoción de iniciativas científicas que fortalezcan la red de colaboración entre investigadores y clínicos en Andalucía y más allá. La elección de Cádiz como sede académica y científica de este congreso refuerza además el papel de la ciudad y de la UCA como centro de referencia para el debate científico en salud pediátrica. Cabe recordar que el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) ha recibido recientemente la acreditación del Instituto de Salud Carlos III como instituto de investigación.