Cádiz acogerá el Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología Pediátrica
Se celebrará a finales de este mes de enero en la Facultad de Medicina con la colaboración del Inibica
Reconocimiento al gerente del Inibica
La Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz será el escenario, durante los días 29 y 30 de enero de 2026, del Congreso Andaluz de Endocrinología Pediátrica 2026, organizado por la Sociedad Andaluza de Endocrinología Pediátrica (SAEP)y cuenta con el apoyo y la colaboración de la Universidad de Cádiz y del Inibica. Este congreso, de carácter científico y formativo, tiene como objetivo fomentar la actualización de conocimientos, la colaboración científica y el intercambio de experiencias clínicas entre profesionales de la salud vinculados a la endocrinología pediátrica, según se informa en la web de la UCA.
El programa del congreso incluirá sesiones plenarias, comunicaciones orales, mesas redondas y debates científicos, así como una sesión específica dedicada a la historia de la endocrinología pediátrica andaluza. El mismo está dirigido a endocrinólogos pediátricos, pediatras, investigadores, residentes y profesionales sanitarios interesados en endocrinología infantil. Entre los temas destacados se abordarán áreas de relevancia actual en la especialidad, tales como diabetes mellitus tipo 1 presintomática, obesidad infantil y su manejo clínico, hipofosfatasia y otras patologías endocrinas raras, y los avances en modelos traslacionales con organoides aplicados a la medicina pediátrica.
Además de la actividad científica, durante la reunión se celebrará la Asamblea General de la SAEP, que incluirá la presentación de resultados, votaciones de directivas, entrega de diplomas y premios, así como la elección de la próxima sede del congreso.
La Universidad de Cádiz reafirma con este encuentro su "compromiso con la excelencia en investigación biomédica y en formación de profesionales sanitarios, así como con la promoción de iniciativas científicas que fortalezcan la red de colaboración entre investigadores y clínicos en Andalucía y más allá. La elección de Cádiz como sede académica y científica de este congreso refuerza además el papel de la ciudad y de la UCA como centro de referencia para el debate científico en salud pediátrica. Cabe recordar que el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) ha recibido recientemente la acreditación del Instituto de Salud Carlos III como instituto de investigación.
